Vom Schulabbrecher zum Serienstar: Johnny Galecki wird 50: Fünf Fakten über den Big Bang Theory-Star

Schon als Kind stand Johnny Galecki auf der Bühne und vor der Kamera. Berühmt wurde er aber vor allem für seine Rolle als Leonard Hofstadter in der Sitcom "The Big Bang Theory". Zum 50 Geburtstag ein Blick zurück auf die Anfänge seiner Karriere - und was macht der Schauspieler eigentlich heute?

Das TV-Publikum kennt Johnny Galecki (50) vor allem als Leonard Hofstadter aus "The Big Bang Theory". Von 2007 bis 2019 mimte er den liebenswerten, aber schüchternen Nerd, der im Umgang mit seinem sonderbaren Mitbewohner Sheldon Cooper (Jim Parsons, 52) immer wieder Nerven aus Drahtseile bewies. Am 30. April feiert der Schauspieler seinen 50. Geburtstag.

Bekanntheit erlangte er schon in den 90er Jahren als David Healy in der Sitcom "Roseanne". In die Rolle schlüpfte er Jahre später erneut für das Serien-Revival und das Spin-off "Die Conners" - allerdings blieb es bei Gastauftritten. Nach dem Ende der erfolgreichen Nerd-Serie "The Big Bang Theory" ist es ruhig um den Serienstar geworden.

Früher Schulabbruch: "Nichts für mich"

Zwölf Jahre spielte Galecki die Rolle des Physikers Dr. Leonard Hofstadter, Absolvent des renommierten Elite-College Princeton. Die akademische Laufbahn des Schauspielers war um einiges kürzer. "Ich habe die Schule in der achten Klasse abgebrochen", verriet er 2009 im Interview mit "Time Out Chicago". "Ich dachte einfach, das ist nichts für mich."

Zu diesem Zeitpunkt hatte er seine Schauspielkarriere bereits begonnen. Am Set hatte er Einzelunterricht in einem Trailer gehabt. Doch mit öffentlichen Schulen sei er nicht zurecht gekommen. In einem vollen Klassenzimmer sei auch nicht aufgefallen, wenn er aus dem Matheunterricht floh und sich 45 Minuten auf der Toilette versteckte.

Das bereut Johnny Galecki bis heute

Zu dieser Zeit hat Galecki auch seine erste größere Rolle an Land gezogen: 1989 war er in "Schöne Bescherung" zu sehen. Die Komödie mit Chevy Chase (81) hat sich inzwischen zu einem echten Weihnachtsklassiker entwickelt. Der Film handelt von Familienoberhaupt Clark Griswold (Chase), der seiner Familie ein großes traditionelles Weihnachtsfest bescheren will - ein Vorhaben, bei dem jede Menge schiefläuft. Galecki spielte Chases Filmsohn Rusty Griswold. Der hätte damals nicht zu träumen gewagt, in einem großen Studiofilm mitzuwirken. "Zu dieser Zeit sprach ich in Chicago für Industriefilme und regionale Theater vor, und ich war glücklich damit", erzählte er 2020 in einem Interview mit dem "Rolling Stone". Trotzdem schickte er ein Tape von sich ein und wurde tatsächlich von Chicago nach Los Angeles geflogen. Chase habe ihm persönlich gesagt, dass er die Rolle habe. Für den Kinderschauspieler wurde ein Traum wahr.

Dennoch gibt es eine Sache, die der Serienstar rückblickend bereut. Er hatte die Chance auf eine Vater-Sohn-Szene mit Chevy Chase verschmäht. Eine zuvor gestrichene Szene wäre dafür umgeschrieben worden. Doch Galecki sah keinen Sinn darin, da die Szene bereits aus dem Drehbuch entfernt war. "Ich habe mir also das ausgeredet, was eine ikonische Szene mit Chevy Chase hätte werden können", so Galecki. Nun sehe er es als Fehler an. "Ich könnte mir dafür immer noch jeden Tag in den Hintern beißen."

Liebe vor und hinter der Kamera

Johnny Galecki war mit gleich zwei Serienkolleginnen liiert - vor und hinter der Kamera. Während der Dreharbeiten zu "Roseanne" in den 90er Jahren funkte es zwischen ihm und Sara Gilbert (50). Auch in der Sitcom selbst spielten sie ein Paar. Ihre Liaison im echten Leben hielt allerdings nur kurz. Bis heute verbindet die beiden aber eine gute Freundschaft. In "The Big Bang Theory" wurden sie schließlich auch vor der Kamera wieder vereint und spielten für kurze Zeit erneut ein Liebespaar. Doch das war nicht Galeckis einzige Set-Romanze.

In der ersten Folge von "The Big Bang Theory" verliebt sich Leonard Hals über Kopf in seine neue Nachbarin Penny, gespielt von Kaley Cuoco (39). Auch am Set flogen sofort die Funken - doch im echten Leben war es genau andersherum. "Ich war schon sehr früh in Johnny verknallt", verriet Cuoco in dem Buch "The Big Bang Theory: Der Definitive Insiderbericht zur kultigen TV-Serie". "Wir waren zu der Zeit beide mit anderen zusammen, aber ich hatte nur Augen für Johnny." Knapp zwei Jahre führten sie dann zwischen 2008 und 2009 eine Beziehung. Sie gingen freundschaftlich auseinander.

Mini-Reunion mit "Big Bang Theory"-Kollegin

Erst vor gut zwei Wochen traten sie wieder gemeinsam vor die Kamera - wenn auch nur für einen Werbespot für ein Handygame. Darin spielen sie offenbar erneut ein Paar. Beide posteten den Clip auf Instagram. "Big Bang Theory"-Fans freuten sich in den Kommentaren über die Reunion von Penny und Leonard und auch die Serienkollegen Melissa Rauch, Kunal Nayyar und Kevin Sussman hinterließen in den Kommentaren liebe Worte und Herz-Emojis. Für Galecki war es das erste Mal seit längerem, dass er wieder Schauspielluft schnupperte.

Er hatte noch während "The Big Bang Theory" immer wieder mal Rollen in anderen Projekten, etwa 2008 in "Hancock" neben Will Smith (56). 2011 war er zusammen mit Justin Timberlake (44) in "In Time - Deine Zeit läuft ab" zu sehen. Zwischen 2018 und 2019 hatte er außerdem mehrere Gastauftritte in dem "Roseanne"-Spin-off "The Conners". In den späteren Staffeln ist er allerdings nicht mehr zu sehen, was laut den Produzenten seine eigene Entscheidung gewesen war. "Er wollte es nicht weiter machen", sagte Bruce Helford im Interview mit "Deadline" über Galeckis Abwesenheit in der Serie. Deswegen habe man aus seiner Figur einen "schrecklichen Vater" machen müssen, der seine Kinder vernachlässigt, so Produzent Dave Caplan.

Privates Glück und Rückzug aus Hollywood

Nach dem Ende von "The Big Bang Theory" im Jahr 2019 wurde es ruhig um den Schauspieler. Er hat sich weitestgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Auf Instagram gibt er hin und wieder Updates aus seinem Leben. Inzwischen hat er Hollywood den Rücken gekehrt und ist von Los Angeles nach Nashville gezogen, wo er ein Anwesen erworben hat. Im März 2024 präsentierte er sein neues Zuhause in dem Einrichtungsmagazin "Architectural Digest". 30 Jahre hatte er in Los Angeles verbracht, "eine sehr lange Zeit, um in einer Stadt zu leben, in der man sich nicht besonders wohlfühlt".

In Nashville lebt er nun mit seiner Ehefrau Morgan Galecki und ihrer gemeinsamen Tochter, Oona Evelena. Die Story in dem Magazin nutzte er, um mit Gerüchten um sein Privatleben aufzuräumen. Wann genau er seiner Frau das Jawort gab, ist nicht bekannt. Mit seiner früheren Partnerin Alaina Meyer hat er den 2019 geborenen Sohn Avery.