Vom Rudern: Viel schöner als Trockenübungen

1 Rudervierer, vom Max-Eyth-Steg aus gesehen. Foto: Decksmann

Was würde er anders machen, wenn er noch mal von vorn anfangen könnte. Unserem Kolumnisten KNITZ fällt da vor allem eines ein.











Link kopiert



KNITZ weiß nicht, welches Alter man erreicht haben muss, um im Leben zurückzuschauen und sich Gedanken darüber zu machen, was man womöglich gern getan hätte. Oder was man beim nächsten Mal tun würde, so man wieder als Erdenbürger in Mitteleuropa auf die Welt käme. Und nicht als Regenwurm oder Sandfloh. KNITZ jedenfalls scheint ein Alter erreicht zu haben, in dem man sich solche Gedanken macht.