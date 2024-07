Vom Reporter zum Superhelden: Sohn von Christopher Reeve übernimmt Rolle im neuen Superman-Film

1 Christopher Reeve verkörperte Superman in den 70er und 80er Jahren. Foto: imago/Everett Collection

Will Reeve, Sohn von "Superman"-Darsteller Christopher Reeve, wurde am Set des neuen "Superman"-Films in Cleveland gesichtet. Dabei verkörpert er wohl eine Rolle, die er aus seinem eigenen Leben sehr gut kennt.











Vor 46 Jahren verkörperte Christopher Reeve (1952-2004) Superman zum ersten Mal auf der großen Leinwand. Es folgten drei weitere Filme vom "Mann aus Stahl" mit Reeve in der titelgebenden Hauptrolle. Fast ein halbes Jahrhundert später soll nun sein Sohn, Will Reeve (32), in dem neuen "Superman"-Film von James Gunn (57) zu sehen sein.