Johanna Beck kritisiert die patriarchalen Strukturen der Kirche, die Missbrauch und Vertuschung begünstigen.

Als Jugendliche wurde sie von einem Priester sexuell missbraucht, heute studiert sie Theologie und kämpft für Reformen in der katholischen Kirche. Gegen den Täter von damals wird nun ein Verfahren eröffnet.









Stuttgart - Es gab diesen Moment, in dem sich entschied, ob Johanna Beck über den Missbrauch reden oder für immer darüber schweigen würde. Vor ungefähr zwei Jahren war das. Die Stuttgarterin saß in einem Gottesdienst der Gemeinde St. Eberhard. Pfarrer Christian Hermes predigte über die bekannt gewordenen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Und Johanna Beck konnte nicht aufhören zu weinen. Nach der Messe sprach sie eineinhalb Stunden mit Hermes über das, was ihr als Jugendlicher von einem Priester angetan worden war. Der Kirchenmann hörte zu, glaubte ihr, riet, Anzeige zu erstatten. „Hätte er anders reagiert, abwehrend, so wie das andere Opfer erlebt haben, ich hätte wohl nie wieder darüber gesprochen “, sagt Johanna Beck.