Sie war der Männertraum einer Generation - und fand ihr Glück an der Seite einer Frau. Zum 60. Geburtstag blickt Ex-Pin-up-Girl Samantha Fox auf Jahrzehnte voller Glamour, Skandale und der Suche nach der wahren Liebe zurück. Die 80er verkörpert sie immer noch wie keine Zweite.

Sie ist das Gesicht eines Jahrzehnts, der Inbegriff von Neonfarben, großen Träumen und noch größerer Rebellion: Samantha Fox. Am Mittwoch feiert die britische Sängerin und Pin-up-Ikone ihren 60. Geburtstag - und mit ihr eine ganze Generation. Erinnerungen werden wach an jene wilden Jahre, als ihre Poster millionenfach an Jugendzimmerwänden hingen - auch an der ihrer heutigen Ehefrau.

Damals galt sie als ultimativer Männertraum, offenherzig und selbstbewusst. Doch hinter diesem Image steckt eine Frau, die auch schmerzhafte Erfahrungen machen musste und mit sexueller Belästigung konfrontiert war. Ihr wahres Ich hielt Samantha Fox lange verborgen, bevor sie mit ihrem Coming-out viele überraschte.

Von der katholischen Schule zum "Seite-3-Girl"

Samantha Karen Fox wird am 15. April 1966 im Norden Londons geboren. Ihre Eltern Carole und Patrick gehören zur "Working Class". Samantha schicken sie auf eine katholische Schule, an der Nonnen unterrichten. 1983, mit knapp 17 Jahren, meldet sie ihre Mutter heimlich für einen Fotowettbewerb der Zeitung "Sunday People" an. Sie posiert in einem royalblauen Badeanzug - und haut alle vom Hocker. Für das Boulevard-Blatt "The Sun" lässt sie sich als "Seite 3-Girl" von nun an auch freizügiger ablichten.

Der Teenager wird über Nacht zur nationalen Sensation. Innerhalb weniger Wochen ist Samantha Fox das berühmteste Model Großbritanniens und später ganz Europas. Poster mit ihrem Lächeln hängen in Werkstätten, Jugendzimmern und Pubs - nur nicht im Lehrerzimmer ihrer katholischen Lehranstalt. Deren Rektor schmeißt sie umgehend von der Schule: "Er sagte mir, ich hätte eine verstörende Wirkung auf die jüngeren Schüler. Dabei haben die sich bloß Autogramme von mir geholt", so Fox in der "Daily Mail".

"Touch me" - vom Pin-up zur Pop-Sensation

Samantha Fox genießt den Ruhm. Und sie weiß früh, dass sie mehr will. Sie nimmt Gesangsunterricht, schreibt Songs, träumt von der Bühne. 1986 landet sie mit "Touch me (I Want Your Body)" einen Welthit. Der Song, frech und tanzbar, trifft mitten ins Lebensgefühl der Achtziger. In 17 Ländern erringt er Chart-Platz eins, in den USA die Top Ten. Ab jetzt gilt: "Nothing's Gonna Stop Me Now" - ihr zweiter Welthit von 1987 und ab sofort ihr Lebensmotto. Das ehemalige Pin-up-Girl erkämpft sich einen Platz unter den Pop-Giganten der 80er und ist immer noch stolz: "Wer hatte einen Nummer-eins-Hit auf beiden Seiten des Atlantik? Annie Lennox, Madonna oder Cyndi Lauper? Nein, ich war's!"

Ihr Idol wird zum Albtraum

Auf dem Weg zum Gipfel lernt Fox auch die Schattenseiten des Geschäfts kennen. Ausgerechnet einer ihrer Stars entpuppt sich als Albtraum. Anfang der 70er-Jahre macht US-Schauspieler David Cassidy (1950-2017) mit der US-Serie "The Partridge Family" Furore. Samantha Fox ist glühender Fan der Serie und erhält 1985 die Gelegenheit, Cassidy persönlich kennen zu lernen. Damals will er sein neues Album "Romance" in Großbritannien durch eine PR-Kampagne mit Britanniens bekanntestem Model promoten - und das heißt Samantha Fox. Wie sie in der "Daily Mail" berichtet, lädt er sie im Mai 1985 nach einem Fotoshooting in ein Restaurant ein. Auf der Toilette lauert er ihr auf und belästigt sie sexuell, wie sie behauptet: "Es war ein Schock, schließlich war er mein Idol. Er drückte mich gegen die Wand. Ich habe ihm mein Knie in den Unterleib gerammt." Unabhängig davon fühlt sich Fox bereits zu Pin-up-Zeiten zu Frauen hingezogen, wie sie später erzählt: "Ich habe schon damals Frauen geküsst und es genossen." Bis zur ihrem Coming-out dauert es allerdings noch eine ganze Weile.

"Hunderttausende wollten mich heiraten"

1999 platzt die Bombe. Nach längeren medialen Spekulationen über ihr Privatleben macht Samantha Fox 2003 ihre Liebesbeziehung zu ihrer Managerin Myra Stratton (1955-2015) öffentlich. 2022 berichtet sie, wie sie in den Jahren zuvor mit sich und ihrem Coming-out haderte: "Ich wollte mich schon viel früher outen. Aber ich hatte Angst, weil ich weltweit von so vielen Männern bewundert wurde. Hunderttausende Männer wollten mich heiraten, Zehntausende kamen zu meinen Konzerten oder anderen Events. Ich hoffe, ich habe nicht ihre Herzen gebrochen."

Die Beziehung zwischen ihr und Stratton hält bis zu deren Krebstod 2015. Danach zieht sich Fox einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurück - und verliebt sich neu in ihre Tour-Managerin und Seelenverwandte, die Norwegerin Linda Olsen (50). Olsen bringt die beiden bereits erwachsenen Zwillinge Adam und Noah (24) in die Beziehung ein. Fox, die kinderlos ist, nennt sie liebevoll ihre "Bonus-Söhne." Fox und Olsen heiraten 2022. Olsen ist schon lange ein Samantha-Fox-Fan, für sie erfüllt sich ein Traum: "Sam war mein Celebrity-Crush. Ich hatte Bilder von ihr an meiner Wand, als ich ein Kind war."

80er-Ikone ist angekommen

Die 80er boomen weiterhin - und mit ihnen Samantha Fox als deren Symbolfigur. Die 60-Jährige tourt fleißig mit ihren Klassikern wie "Touch Me" durch die Welt - von den USA bis Kasachstan. Zur Feier ins neue Jahr war sie bei Florian Silbereisen (44) zum "Silvester Schlagerboom 2026" in der ARD zu Gast. Seit der Jahrtausendwende hat sie sich in mehreren TV-Shows wie der britischen Ausgabe des Dschungelcamps "I am a Celebrity..." (2009) oder "Celebrity Big Brother" nahbar gezeigt und persönliche Einblicke in ihr Leben und ihre Seele gewährt. 2017 veröffentlichte sie ihre Biografie "Forever."

Negative Schlagzeilen um sie sind selten. Für Aufsehen sorgte allerdings ein Vorfall aus dem Jahr 2023, als sie an Bord eines Fluges von London nach Hamburg randalierte. Im September 2024 musste sie sich dafür vor Gericht verantworten. Ihre Erklärung: Sie habe "nach dem Genuss zweier großer Wodkas unmittelbar vor dem Flug eine Panik-Attacke erlitten". Dass sie angesichts ihres 60. Geburtstags in Panik verfällt, ist nicht zu erwarten. Wenn sie nicht auf Tour ist, lebt sie zwischen Oslo und London, wo sie ihre Mutter als ihren lebenslangen "Fels" immer noch hinter sich weiß. Samantha Fox ist nach turbulentem Flug sicher im Leben gelandet.