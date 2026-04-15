Sie war der Männertraum einer Generation - und fand ihr Glück an der Seite einer Frau. Zum 60. Geburtstag blickt Ex-Pin-up-Girl Samantha Fox auf Jahrzehnte voller Glamour, Skandale und der Suche nach der wahren Liebe zurück. Die 80er verkörpert sie immer noch wie keine Zweite.
Sie ist das Gesicht eines Jahrzehnts, der Inbegriff von Neonfarben, großen Träumen und noch größerer Rebellion: Samantha Fox. Am Mittwoch feiert die britische Sängerin und Pin-up-Ikone ihren 60. Geburtstag - und mit ihr eine ganze Generation. Erinnerungen werden wach an jene wilden Jahre, als ihre Poster millionenfach an Jugendzimmerwänden hingen - auch an der ihrer heutigen Ehefrau.