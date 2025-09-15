Vom Pep Day: Prinz Daniel wird 52: Palast gratuliert mit sportlichem Bild

Prinz Daniel feiert am 15. September seinen 52. Geburtstag. Der schwedische Palast veröffentliche zu diesem Anlass ein Bild, das den Mann von Kronprinzessin Victoria in einem weißen Sportshirt am Rande einer Sportveranstaltung zeigt.

Sport und Bewegung liegen Prinz Daniel (52) als früherer Fitnesstrainer und Gründer eines Fitnessunternehmens am Herzen. Das vermittelt auch die Aufnahme, die der schwedische Palast wählte, um dem Ehemann von Kronprinzessin Victoria (48) zu seinem Geburtstag zu gratulieren.

Das Kronprinzessinenpaar gründete "Generation Pep" 2016 Denn das Bild, das den Prinzen lächelnd in einem weißen Sportshirt zeigt, wurde am 14. September beim "Pep Day" im Hagapark von Stockholm aufgenommen. Diesen Tag veranstaltet die Organisation "Generation Pep", die Daniel und Victoria im Jahr 2016 gegründet haben. Damit soll Kindern und Jugendlichen die Freude an sportlichen Aktivitäten vermittelt werden. Einen Tag vor seinem Geburtstag war Prinz Daniel wie jedes Jahr im Einsatz, spielte Tischtennis, feuerte an und verlieh schließlich Medaillen an die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Unter anderem auf Instagram teilte der Palast das Geburtstagsfoto. Dazu hieß es schlicht: "Prinz Daniel wird heute 52 Jahre alt." Die "Generation Pep"-Aufschrift auf Daniels Shirt sowie der Hinweis auf die Veranstaltung machten deutlich, worauf das Augenmerk gelegt werden soll: Auf die Sache, die ihm wichtig ist.

Vom Fitnesstrainer zum Mann an der Seite der Thronfolgerin

Hinter Prinz Daniel, der seit 2009 mit einer Spenderniere seines Vaters lebt, liegt ein bemerkenswerter Werdegang. Er wuchs als Daniel Westling in dem kleinen Dorf Ockelbo auf. Nach dem Abitur arbeitete er als Fitnesstrainer und gründete das Fitnessunternehmen Balance. Eine seiner Kundinnen: Kronprinzessin Victoria. Nicht nur ihren Vater, König Carl XVI. Gustaf (79), auch die Öffentlichkeit musste der Bürgerliche erst von sich überzeugen.

Inzwischen zweifelt längst niemand mehr daran, dass der als "Provinz-Fitnesstrainer" belächelte Daniel der richtige Mann an der Seite der künftigen Königin ist. Die Verlobung erfolgte im Februar 2009, am 19. Juni 2010 heiratete das Paar. Zwei Kinder, Prinzessin Estelle (13) und Prinz Oscar (9), krönten die große Liebe.