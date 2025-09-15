Vom Pep Day: Prinz Daniel wird 52: Palast gratuliert mit sportlichem Bild

Prinz Daniel feiert am 15. September seinen 52. Geburtstag. Der schwedische Palast veröffentliche zu diesem Anlass ein Bild, das den Mann von Kronprinzessin Victoria in einem weißen Sportshirt am Rande einer Sportveranstaltung zeigt.
Sport und Bewegung liegen Prinz Daniel (52) als früherer Fitnesstrainer und Gründer eines Fitnessunternehmens am Herzen. Das vermittelt auch die Aufnahme, die der schwedische Palast wählte, um dem Ehemann von Kronprinzessin Victoria (48) zu seinem Geburtstag zu gratulieren.