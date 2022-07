"A Tribute to Bob Saget" und Co.: Diese Specials zeigt Netflix im Juni

1 Pete Davidson und Machine Gun Kelly beim "Netflix Is a Joke"-Festival. Foto: Ser Baffo / Courtesy of Netflix

Netflix zeigt im Juni mehrere Comedy-Specials, unter anderem mit Pete Davidson, David Letterman oder Amy Schumer. Auch eine Tribute-Show für den verstorbenen Bob Saget wird bald abrufbar sein.















Link kopiert

Von Ende April bis Anfang Mai hat Netflix mit "Netflix Is a Joke: The Festival" ein ganzes Comedy-Festival auf die Beine gestellt, das in verschiedenen Locations in Los Angeles stattfand. Nun kommen auch die Nutzer des Streamingdienstes auf ihre Kosten: Im Juni präsentiert Netflix einige Specials, die die Festival-Auftritte namhafter Comedians zeigen. Zudem ist eine besondere Tribute-Show für den verstorbenen Bob Saget (1956-2022) zu sehen.

Bill Burr Presents: Friends Who Kill

Zum einen zeigt Netflix ab 6. Juni das neue Stand-up-Special des Podcasters, Autors und Komikers Bill Burr (53). Als Comedian ist er für seine zynischen und provokativen Programme bekannt. Serienfans kennen Burr auch in der Rolle als Mayfeld in der Disney+-Serie "The Mandalorian". Zudem wurde er mit seinem Comedy-Podcast "Monday Morning Podcast" bekannt.

That's My Time with David Letterman

Zum anderen lädt der legendäre Talkshow-Star David Letterman (75) einige der aufstrebenden Stand-up-Stars dazu ein, ein Set zu spielen und sich zu einem Gespräch zusammenzusetzen. Am 7. und 12. Juni zeigt der Streamingdienst die sechs Episoden. Letterman ist derzeit auch mit "My Next Guest Needs No Introduction" bei Netflix zu sehen. In dem Talk-Format unterhält er sich unter anderem mit Billie Eilish (20) und Ryan Reynolds (45).

A Tribute to Bob Saget

Am 10. Juni zeigt Netflix nach dem Tod von Bob Saget (1956-2022) eine ihm gewidmete Show. Der Schauspieler, der die Rolle des Danny Tanner in der Sitcom "Full House" von 1987 bis 1995 spielte, starb am 9. Januar im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Kopfverletzung. Neben seinen Schauspielrollen trat Saget auch als Stand-up-Comedian und Moderator auf. In "A Tribute to Bob Saget" blicken Freunde und Familie auf seine Karriere zurück. Moderiert wurde die Show von drei von Sagets engsten Freunden: "Full House"-Kumpel John Stamos (58), Musiker John Mayer (44) und Komiker Jeff Ross (56).

Amy Schumer's Parental Advisory

Schauspielerin und Comedienne Amy Schumer (40) zeigt nach "Amy Schumer: Growing" und "Amy Schumer: The Leather Special" mit "Amy Schumer's Parental Advisory" ab 11. Juni ihr neues Comedy-Special bei dem Streamingdienst. Die 40-Jährige begann ihre Karriere mit Stand-up, bevor sie mit "Inside Amy Schumer" eine eigene Comedyserie bekam und in mehreren Filmen wie "Dating Queen" oder " I Feel Pretty" zu sehen war.

Pete Davidson Presents: The Best Friends

Ab 13. Juni ist Pete Davidson (28) im Mittelpunkt eines Specials, bei dem er gemeinsam mit seinen besten Freunden Stand-up-Comedy präsentiert. Davidson war über acht Staffeln lang fester Bestandteil des Comedy-Formats "Saturday Night Live", im Alter von 20 Jahren debütierte er in der Show. Auch als Fernseh- und Filmschauspieler konnte er sich einen Namen machen. Zuletzt geriet er mit seinem Liebesleben in die Schlagzeilen: Seit einigen Monaten sind er und Reality-TV-Star Kim Kardashian (41) offiziell ein Paar.

Jane Fonda & Lily Tomlin: Ladies Night Live

Jane Fonda (84) und Lily Tomlin (82) sind ein eingespieltes Duo. Gemeinsam standen die Frauen für die Netflix-Serie "Grace and Frankie" vor der Kamera. Die siebte und letzte Staffel feierte im August 2021 Premiere. Bei ihrem Special "Jane Fonda & Lily Tomlin: Ladies Night Live" (ab 14. Juni) präsentieren sie ein Line-up von rein weiblichen Comedians.

Snoop Dogg's F*cn Around Comedy Special

Rapper Snoop Dogg (50) lädt ab 16. Juni zu einem besonderen Abend, bei dem Sets von bekannten schwarzen Comedians, die auf dem Festival auftreten, gezeigt werden. Der Musiker hat bereits Erfahrungen als Host und präsentierte beispielsweise die MTV Europe Music Awards 2007 in München. Snoop Dogg steht weiterhin als Rapper auf der Bühne, Ende Mai hat er jedoch alle weiteren Konzerte außerhalb der USA abgesagt. Es waren auch zwei Shows in Deutschland geplant.