Thüringen lockt mit grünen Schätzen, die Naturfans sowie Kulturliebhaberinnen und Kulturliebhaber begeistern können. Hier drei besondere Tipps.
Wenn man an Thüringen denkt, kommen einem vermutlich solche Dinge wie die Wartburg, die Weimarer Klassik und Thüringer Klöße beziehungsweise Rostbratwurst in den Sinn. Doch der Freistaat hat noch eine ganz andere, sehr grüne Seite: weitläufige Buchenwälder, romantische Landschaftsparks und ein neues Garten-Highlight. Hier drei Parks, die Lust auf einen Ausflug ins Grüne machen.