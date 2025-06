Vom Kot-Koala bis zur Schrumpf-Garnele: Ryan Reynolds feiert in der Doku Underdogs die Freaks der Natur

Mit viel Witz und Charme erzählt im Original Hollywoodstar Ryan Reynolds in der neuen National Geographic Doku-Serie "Underdogs - Außenseiter des Tierreichs" von den ungewöhnlichsten Überlebenskünstlern der Natur. Den Soundtrack dazu liefert niemand Geringeres als Green Day.

Während majestätische Löwen, anmutige Wale und elegante Adler regelmäßig die Bühne der Tierdokumentationen erobern, bekommen die Außenseiter der Wildnis jetzt endlich ihre verdiente Hauptrolle: Schleimlarven mit leuchtendem Hinterteil, Koalas mit fragwürdigen Erziehungsmethoden - und eine Garnele, deren Angriff heißer ist als die Sonne. Mit der neuen Doku-Serie "Underdogs - Außenseiter des Tierreichs" rückt National Geographic pünktlich zum Sommer die schrillsten, seltsamsten und cleversten Kreaturen des Tierreichs ins Rampenlicht.

Erzählt wird das tierische Spektakel im Original von keinem Geringeren als Schauspieler Ryan Reynolds (48), der alle fünf Episoden mit seinem gewohnt schrägen "Deadpool"-Humor kommentiert. Die deutsche TV-Premiere feiert "Underdogs - Außenseiter des Tierreichs" am Donnerstag (19. Juni) um 20:15 Uhr auf National Geographic WILD. Immer donnerstags um 20:15 Uhr gibt es in den darauffolgenden Wochen eine neue Folge. Bereits seit Dienstag (16. Juni) ist die Serie als Stream auf Disney+ verfügbar.

Unterschätzte Superhelden des Tierreichs

Jede der fünf Folgen widmet sich einem neuen Aspekt des tierischen "Underdog-Daseins": von bizarren Balzritualen über eklige Überlebensstrategien bis zu witzigen Täuschungsmanövern. Tier-Fans bekommen zum Beispiel die Pistolenkrebs-Garnele zu Gesicht, die ihre Feinde mit einer Blase heißer als die Sonne angreift. Oder den unsichtbaren Glasfrosch, der sich durchs Leben schleicht wie ein echter Ninja-Kämpfer.

Eines der Highlights unter den Aufnahmen, die von renommierten Tierfilmern gemacht wurden: eine erstmals gefilmte Höhle in Neuseeland, in der Millionen schleimbedeckter Larven mit ihren leuchtenden Hinterteilen eine Art Natur-Disco veranstalten. "Diese gigantische Höhle strahlt heller als eine Junggesellenbude unter Schwarzlicht", heißt es als kleiner Vorgeschmack auf die ungewöhnliche Natur-Doku in einer Pressemitteilung. "Underdogs - Außenseiter des Tierreichs" zeigt zahlreiche Szenen, die noch nie zuvor gefilmt wurden.

Ryan Reynolds schaut die Doku mit seinen Kindern

Obwohl er mit der Produktionsfirma Maximum Effort sonst große Blockbuster wie "Deadpool" dreht, war dieses Filmprojekt für Ryan Reynolds ein ganz besonderes. "Mit National Geographic an 'Underdogs - Außenseiter des Tierreichs' zu arbeiten, war ein wahrgewordener Traum - vor allem, weil ich endlich eines unserer Projekte zusammen mit meinen Kindern anschauen kann", so der Ehemann von Blake Lively (37), mit der er vier gemeinsame Kinder hat.

Weiter erzählt er: "Theoretisch haben sie zwar auch 'Deadpool & Wolverine' gesehen, aber ich glaube nicht, dass viel davon hängen geblieben ist - sie haben zwei Stunden lang mit zugehaltenen Augen und Ohren geschrien." Für die Doku hat er sich mit der mehrfach ausgezeichneten Naturdoku-Produktionsfirma Wildstar Films zusammengetan, die unter anderem an "Planet Erde" beteiligt war.

Natur-Doku mit Punk-Rock von Green Day

Auch musikalisch ist "Underdogs - Außenseiter des Tierreichs" ein cooler Außenseiter unter den Tierdokus: Die US-Rockband Green Day steuert den offiziellen Song "Underdog" bei - ein eigens komponierter Track, der auch im Trailer zu hören ist. Die Musik zur Serie stammt vom preisgekrönten Komponisten Harry Gregson-Williams (63), der den Soundtrack zu "Shrek" oder "Der Marsianer" komponierte.