Vom Komiker-Sohn zum Hollywood-Multitalent: Ben Stiller wird 60

Aufgewachsen im Showbusiness, schaffte Ben Stiller den Sprung vom jungen Schauspieler zum gefragten Hollywoodstar. Neben seinen Tätigkeiten vor der Kamera ist er auch als Regisseur aktiv. Am 30. November feiert der Schauspieler seinen 60. Geburtstag.
Das Schauspieltalent wurde Ben Stiller (60) buchstäblich in die Wiege gelegt. Sein Vater Jerry Stiller (1927-2020) war ein populärer Schauspieler, bekannt aus Erfolgsserien wie "Seinfeld" und "King of Queens". Zusammen mit seiner Ehefrau Anne Meara (1929-2015) bildete er über viele Jahre das bekannte Comedy-Duo Stiller and Meara. Heute zählt Ben Stiller zu den gefragtesten Comedy-Schauspielern Hollywoods und hat sich auch als Regisseur sowie TV-Produzent einen Namen gemacht. Am 30. November feierte der Hollywood-Star seinen 60. Geburtstag.