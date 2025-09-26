Vom Knast-Drama zum Serien-Neustart: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht: Was sie sich wirklich wünscht

Nach Trennung, Gerichtszoff und Jimi Blue Ochsenknechts Haft wagen er und Ex Yeliz Koc den Neustart als Familie - gemeinsam vor der Kamera und für Tochter Snow. Doch alte Wunden sind nicht ganz verheilt.

Nach Jahren der Funkstille stehen bei Yeliz Koc (31) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) weiter alle Zeichen auf Versöhnung. Das Ex-Paar, das sich 2020 noch vor der Geburt der gemeinsamen Tochter Snow (3) getrennt hatte und danach durch Streit und Gerichtszoff von sich reden machte, bekommt nun sogar eine eigene Reality-Serie bei Sky. Doch trotz der Annäherung macht Koc im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung deutlich, dass alte Wunden noch nicht ganz verheilt sind.

In dem Doppelinterview spricht Koc über die Annäherung mit ihrem Ex-Partner. Der Kontakt habe wieder begonnen, nachdem Ochsenknechts letzte Beziehung endete. In den Jahren davor hatte der Schauspieler die Verbindung zu seiner Tochter und deren Mutter gekappt.

"Tatsächlich hat sich Jimi für die Zeit davor nie wirklich bei mir entschuldigt", so Koc. Ochsenknecht hält dagegen, man habe immerhin "schon eine Menge" geredet, doch seine Ex-Partnerin besteht darauf: "Aber auf eine aufrichtige, ehrliche Entschuldigung warte ich noch immer." Der 33-Jährige verspricht daraufhin: "Dann werde ich das auf jeden Fall noch nachholen."

Neue Chance nach Gefängnisaufenthalt

Die Wiederannäherung des Ex-Paars begann vor etwa einem Jahr über ihren Anwalt, schildert Ochsenknecht weiter. Danach hätten die beiden Realitystars sich "Bilder hin und her geschickt" und "per FaceTime telefoniert" und sich "so Stück für Stück angenähert".

Ende 2024 besuchte Ochsenknecht seine Ex-Freundin und Tochter Snow erstmals nach dreieinhalb Jahren in Hannover, seitdem ist er regelmäßig vor Ort. Und dann muss er auch im Alltag mit anpacken. "Wenn Jimi da ist, suche ich ihm natürlich irgendwelche Aufgaben, die er erledigen kann, um uns zu unterstützen", erzählt Koc vom "Müll rausbringen, Geschirrspüler ausräumen, solche Sachen halt".

Im Juni 2025 wurde die Annäherung durch Ochsenknechts Verhaftung am Hamburger Flughafen unterbrochen. Grund war eine unbezahlte Hotelrechnung in Höhe von 14.000 Euro aus Österreich. Koc beglich die Schulden, Ochsenknecht blieb dennoch in Haft. "Scheiße. Gerade hatte er wieder einen Platz im Leben meiner Tochter bekommen und plötzlich war er wieder weg", schildert sie ihre Reaktion. "Gefängnis wünscht man niemandem. Ich habe mir Sorgen gemacht", sagt sie.

Eigene Serie bei Sky

Die gemeinsame Geschichte wird nun in einer vierteiligen Reality-Doku bei Sky verarbeitet. Die noch unbetitelte Serie, ein Spin-of zur familieneigenen Soap "Diese Ochsenknechts", soll noch 2025 exklusiv auf Sky und WOW ausgestrahlt werden. Sie "begleitet die beiden nicht nur in ihrem Alltag mit der gemeinsamen Tochter, sondern beleuchtet auch die Geschichte des Ex-Paares mit allen Höhen und Tiefen", wie es in der Pressemitteilung heißt.

Und auch die weitere Zukunftsplanung soll darin beleuchtet werden. Beide betonen, aktuell Single zu sein. Für die kommende Zeit wünscht sich Jimi Blue Ochsenknecht: "Dass wir uns als Familie nicht verlieren." Für Yeliz Koc ist das Wichtigste: "Hauptsache, Snow hat ihren Papa."