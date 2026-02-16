Vom Kinderstar zur Charakterdarstellerin: Der Systemsprenger Helena Zengel ist erwachsen geworden

Schauspiel-Durchbruch, Hollywood-Interesse, Golden-Globe-Nominierung - und das alles beinahe noch im Grundschulalter. Helena Zengel hat die internationalen Leinwände als Kind erobert und denkt gar nicht daran, sie als junge Frau wieder herzugeben.
Wer sich im Jahr 2019 das sehenswerte, wenn auch stellenweise emotional kaum zu ertragende Drama "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt (42) angesehen hat, dürfte mit einer Erkenntnis aus dem Film gegangen sein: Aus dieser Helena Zengel (17) wird mal ein ganz großer Star. Wie sie darin das neunjährige Problemkind Bernadette "Benni" Klaaß verkörpert, immer stärker zwischen herzzerreißender Sehnsucht nach Liebe und gehässiger Eskalation pendelt - eine für Deutschland geradezu beispiellose Darbietung.