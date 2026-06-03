Vom Indie-Debüt zu He-Man: Nicholas Galitzines rasanter Aufstieg

Vom Rugbytalent zum Blockbuster-Star: Nicholas Galitzine hat sich Schritt für Schritt nach oben gespielt. Mit "Masters of the Universe" erreicht seine Karriere nun einen neuen Höhepunkt. In dem Film übernimmt er die Rolle des ikonischen He-Man.

Mit dem Indie-Drama "The Beat Beneath My Feet" feierte der damals noch unbekannte Brite Nicholas Galitzine (31) sein Filmdebüt. Der Streifen, der auf der Berlinale seine internationale Premiere feierte, erhielt zwar gemischte Kritiken, doch Galitzines schauspielerische Darbietung stach heraus - seine Leistung wurde vielfach gelobt. Es folgten weitere Rollen, doch der große Durchbruch ließ auf sich warten.

Erst acht Jahre später gelang ihm dieser mit der romantischen Komödie "Red, White & Royal Blue", die ihn einem breiten Publikum bekannt machte. Nun steht Galitzine vor dem bislang größten Schritt seiner Karriere: In dem Blockbuster "Masters of the Universe" übernimmt er die ikonische Rolle des He-Man. Dabei hätte seine Laufbahn auch ganz anders verlaufen können - beinahe wäre Galitzine gar nicht erst Schauspieler geworden.

Galitzine wollte Rugbyspieler werden

Nicholas Dimitri Constantine Galitzine wurde am 29. September 1994 im Londoner Stadtteil Hammersmith geboren. Er wollte eigentlich Profisportler werden: Als Jugendlicher galt er als vielversprechendes Rugbytalent und spielte für die Harlequins Academy. Eine Profikarriere schien greifbar, bis mehrere Verletzungen ihn schließlich zum Umdenken zwangen.

Rückblickend beschreibt Galitzine diesen Einschnitt als Wendepunkt: Die Verletzungen hätten dazu geführt, dass er "die Liebe für Rugby verlor. Es war hart, denn als ich das nicht mehr hatte, verlor ich auch meine Flucht aus dem eintönigen Schulalltag. Deshalb wandte ich mich dem Theater und der Musik zu", sagte er gegenüber "Screendaily".

Galitzine sammelte seine ersten Schauspielerfahrungen am renommierten Dulwich College in London, bevor er sich der Jugendtheatergruppe Pleasance anschloss. Mit einer Inszenierung des Musicals "Spring Awakening" reiste die Gruppe zum Edinburgh Festival Fringe - ein Auftritt, der für ihn zum Wendepunkt wurde: Dort entdeckte ihn die Talentagentur Curtis Brown.

Er spielte viele musikalische Rollen

So kam er zu seiner ersten Filmrolle in "The Beat Beneath My Feet". Darin spielte er den Teenager Tom Heath, der davon träumt, Rockstar zu werden. Es blieb nicht seine einzige musikalische Rolle: In "High Strung" verkörperte er einen Violinisten, in "Als du mich sahst" stand er an der Seite von Anne Hathaway (43) als Popstar vor der Kamera und übernahm dabei auch den Gesang.

Die intensive Vorbereitung verschaffte ihm zugleich einen Einblick in das Leben eines Superstars: Drei Wochen lang absolvierte Galitzine Tanzproben und Gesangsaufnahmen in Schweden, begleitet vom Star-Coach Eric Vetro (6). "Wir haben sieben Songs in zwei Tagen aufgenommen, das war ziemlich hektisch", erzählte Galitzine dem Magazin "Vogue".

Galitzines erster Blockbuster

In diesem Jahr übernimmt Galitzine die Hauptrolle in seinem ersten großen Blockbuster - und der stammt weder aus dem Marvel- noch aus dem DC-Universum: In "Masters of the Universe" verkörpert er He-Man. Der Live-Action-Film ist eine Adaption der Kult-Zeichentrickserie "He-Man - Tal der Macht", die 1983 von Mattel produziert wurde. Für die Rolle absolvierte Galitzine ein strenges Trainings- und Ernährungsprogramm. Im Interview mit "E! News" berichtete er, täglich rund 5.000 Kalorien zu sich genommen zu haben, um Muskelmasse aufzubauen.

"Das war jeden Tag so", sagte Galitzine über die intensive Vorbereitung. Zu Beginn stand ein tägliches Krafttraining von etwa drei Stunden auf dem Plan, später wurde das Programm individuell angepasst. Die körperliche Transformation verlangte ihm einiges ab: "Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, viel über mich selbst gelernt zu haben - darüber, wie weit ich bereit war, an meine Grenzen zu gehen und dafür wirklich zu leiden", erzählte Galitzine dem Magazin "Entertainment Weekly". Ob sich dieser Einsatz ausgezahlt hat, zeigt sich ab dem 4. Juni, wenn "Masters of the Universe" in den deutschen Kinos startet.