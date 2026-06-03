Vom Indie-Debüt zu He-Man: Nicholas Galitzines rasanter Aufstieg

Vom Rugbytalent zum Blockbuster-Star: Nicholas Galitzine hat sich Schritt für Schritt nach oben gespielt. Mit "Masters of the Universe" erreicht seine Karriere nun einen neuen Höhepunkt. In dem Film übernimmt er die Rolle des ikonischen He-Man.
Mit dem Indie-Drama "The Beat Beneath My Feet" feierte der damals noch unbekannte Brite Nicholas Galitzine (31) sein Filmdebüt. Der Streifen, der auf der Berlinale seine internationale Premiere feierte, erhielt zwar gemischte Kritiken, doch Galitzines schauspielerische Darbietung stach heraus - seine Leistung wurde vielfach gelobt. Es folgten weitere Rollen, doch der große Durchbruch ließ auf sich warten.