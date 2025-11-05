Eine neue Ausstellung in der King's Gallery im Buckingham-Palast zeigt die Garderobe von Queen Elizabeth II. Vom glamourösen Hochzeitskleid der Monarchin bis zum legendären Regenmantel aus Plastik gibt es 200 Stücke aus dem Kleiderschrank der verstorbenen Königin zu sehen.
Der Buckingham-Palast öffnet den Kleiderschrank von Queen Elizabeth II. (1926-2022): Die neue Ausstellung "Queen Elizabeth II: Her Life in Style" in der King's Gallery präsentiert rund 200 Kleidungsstücke der verstorbenen Monarchin - die bislang umfangreichste öffentliche Schau ihrer ikonischen Garderobe.