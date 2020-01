16 Fast alles, was sich in einem Hotelzimmer findet, nehmen manche Gäste einfach mit. Foto: imago

Geklaut wird in Hotels alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Eine Umfrage unter Betreibern fördert zutage, was am häufigesten verschwindet. Bei manchem darf man staunen.

Stuttgart/München - Hotels sind schon immer nicht nur Orte zum Übernachten, sondern offenbar auch zur Selbstbedienung. Gestohlen wird alles, was man mitnehmen kann. Inzwischen rüsten sich viele Häuser mit Videoüberwachung und anderen Maßnahmen gegen die Langfinger. Selbst Testdiebe sind unterwegs, um die Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen.

Doch was verschwindet am häufigsten? Offizielle Zahlen dazu gibt es nicht. Allerdings befragt der Online-Hotelführer Wellness Heaven regelmäßig Hoteliers. Im vergangenen November ist die neuste Umfrage unter 1157 Hoteliers, die Vier- oder Fünf-Sterne-Häuser betreiben, erschienen. Sie gaben an, was in ihren Häusern so alles gestohlen wird. Klicken Sie sich durch die Top Ten der beliebtesten Beutestücke in Hotels – und einige Kuriositäten.