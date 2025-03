Vom Girlie zum Filmstar: Die spektakuläre Karriere von Heike Makatsch

Diese Frau ist eine echte Tausendsasserin: Heike Makatsch (53) startete als Moderatorin durch, dann bewies sie sich sogar international als ernstzunehmende Schauspielerin, brillierte als Sängerin und neuerdings hat die dreifache Mutter auch noch einen Nebenjob als Yoga-Lehrerin. Als Teilnehmerin der ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" von Joko Winterscheidt (46) stellt sich das einstige "Viva"-Girlie neben Sänger Rea Garvey (51) und Komiker Teddy Teclebrhan (41) nun noch einmal einer ganz neuen Herausforderung (ab 2. März, sonntags, 20:15 Uhr und eine Woche vorher via Joyn). Ein Blick auf ihre besondere Karriere.

1993 begann sie als Moderatorin bei VIVA

Nach dem Abitur studierte die gebürtige Düsseldorferin erst einmal Politik und Soziologie, allerdings nur vier Semester lang. Danach startete sie eine Ausbildung zur Schneiderin, die sie ebenfalls abbrach. 1993 zog es sie dann ins Rampenlicht: Heike Makatsch wurde Moderatorin beim Musiksender VIVA. Dort präsentierte sie Sendungen wie "Interaktiv" und "Heikes Hausbesuch". Ab August 1995 führte sie ein Jahr lang durch die Jugendsendung "Bravo TV" bei RTL II und wurde damit zum Girlie der Nation.

Ihr Filmdebüt war gleich ein voller Erfolg

Bereits 1996 zeigte sie jedoch, dass auch eine gute Schauspielerin in ihr steckt: Die Rolle im Film "Männerpension" von Detlev Buck (62) ebnete ihr den Weg in die Schauspielbranche. Sie wurde direkt mit dem Bayerischen Filmpreis als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet. Auch als Sängerin tat sie sich mit dem Streifen hervor, denn sie interpretierte darin das bekannte Countrylied "Stand by Your Man" neu. Auch in weiteren Filmen wie etwa "Hilde" sang sie. 2009 veröffentlichte sie zudem das Album "Die schönsten Kinderlieder".

Früh war Makatsch auch in internationalen Projekten zu sehen. 2002 spielte sie im Science-Fiction-Film "Resident Evil" mit Milla Jovovich (49), ein Jahr später wirkte sie in "Tatsächlich... Liebe" neben Stars wie Hugh Grant (64) und Alan Rickman (1946-2016) mit. Der Film entwickelte sich zum Klassiker, der für viele Menschen fest zur Weihnachtszeit dazu gehört.

Das schauspielerische Repertoire von Makatsch ist breit - und sie schreckt auch vor anspruchsvollen Rollen nicht zurück. So verkörperte sie etwa 2005 in "Margarete Steiff" die wegen Kinderlähmung auf einen Rollstuhl angewiesene berühmte Spielzeugbären-Produzentin, 2009 verwandelte sie sich beeindruckend in Hildegard Knef (1925-2002). Von 2016 bis 2023 gehörte sie zur "Tatort"-Riege und spielte die Kommissarin Ellen Berlinger. 2024 war Makatsch dann in der ersten deutschsprachigen Serie von Apple TV+ zu sehen. Für "Where's Wanda?" stand sie neben Axel Stein (42, ab 28. Februar 43) und Palina Rojinski (39) vor der Kamera.

Sie war acht Jahre lang mit Daniel Craig liiert

Auch wenn sie zu den bekanntesten deutschen Schauspielerinnen gehört: Sie kann sich offenbar auch ein Dasein abseits der Showbranche vorstellen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählte sie vor Kurzem, dass sie inzwischen Yogakurse gibt: "Ich habe schon vor langer Zeit mit meiner Yogalehrer-Ausbildung angefangen und das mache ich jetzt, wenn ich nicht drehe."

Aber auch durch ihre drei Töchter dürfte Makatsch gut ausgelastet sein. Ihr Privatleben hält sie allerdings so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Private Familien-Schnappschüsse - wie etwa aus dem Urlaub - postet sie selten.

Von 1996 bis 2004 war sie mit ihrem britischen Kollegen Daniel Craig (56) zusammen. Den späteren James-Bond-Star hatte sie bei den Dreharbeiten zu dem Thriller "Obsession" kennengelernt. Danach führte sie eine Beziehung mit dem Musiker Max Schröder (geb. 1974) und bekam mit ihm zwei Töchter. Seit einigen Jahren ist sie nun mit Schauspieler Trystan Pütter (44) zusammen, mit dem sie eine weitere Tochter hat.