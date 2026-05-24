Er ist einer dieser Fußballstars, von denen es heißt, dass es sie heutzutage nicht mehr gibt: Eric Cantona. Ein Rückblick anlässlich des 60. Geburtstags von "King Eric".
Als "King Eric" gefeiert, als "Kung-Fu-Eric" gefürchtet: Der französische Ex-Fußballer Eric Cantona, der am 24. Mai 60 Jahre alt wird, gilt bis heute als eine der schillerndsten, gleichwohl kontroversesten Persönlichkeiten, die je unter König Fußball gedient haben. Sein technisch versiertes Spiel, der provokativ nach oben geklappte Trikotkragen und seine mitunter extrem kurze Zündschnur auf dem Platz waren allesamt hollywoodreif - kein Wunder also, dass es Cantona nach seiner aktiven Zeit als Spieler auch in der Traumfabrik überraschend weit geschafft hat.