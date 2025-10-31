Nils Glagau wird 50. Der charismatische Orthomol-Chef und Ex-"Löwe" blickt auf ein halbes Jahrhundert voller Neugier, Mut und Haltung zurück. Vom Ethnologen zum Unternehmer, vom Forschergeist zum Markenmacher - Glagau beweist, dass Erfolg auch leise Töne kennt - und gerade deshalb nachhallt.
Wenn Nils Glagau lächelt, hat das etwas Beruhigendes. Eine Präsenz, die nicht drängt, sondern trägt. Er war nie laut und zählt dennoch zu den bekanntesten Unternehmern Deutschlands - als Geschäftsführer von Orthomol, als langjähriger Investor bei "Die Höhle der Löwen", als Mann mit Haltung, Tiefgang und - ja - einer echten Löwenmähne. Am 31. Oktober feiert der heimatverbundene Unternehmer, Investor und Abenteurer seinen 50. Geburtstag. Damit blickt er zurück auf ein halbes Jahrhundert voller Neugier und Mut und auf einen Weg, der nicht selbstverständlich war.