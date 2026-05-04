Vom Filmstar zum Rancher: Adrian Grenier hat Hollywood verlassen

Während "Der Teufel trägt Prada 2" in den Kinos angelaufen ist, fehlt einer der Originaldarsteller: Adrian Grenier. Der Schauspieler lebt heute auf einer Ranch in Texas und hat offenbar wenig Sehnsucht nach seinem alten Leben in der Filmmetropole Los Angeles.
Adrian Grenier (49) ist als einziger großer Star aus "Der Teufel trägt Prada" nicht für die derzeit in den Kinos laufende Fortsetzung vor die Kamera zurückgekehrt. Das US-Magazin "People" hat jetzt einen Blick auf das neue Leben des Hollywoodstars geworfen, das sich hauptsächlich im US-Staat Texas fernab von Hollywood abspielt.