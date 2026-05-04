Vom Filmstar zum Rancher: Adrian Grenier hat Hollywood verlassen
Anne Hathaway und Adrian Grenier in "Der Teufel trägt Prada". Foto: imago images/Capital Pictures / Supplied by Capital Pictures

Während "Der Teufel trägt Prada 2" in den Kinos angelaufen ist, fehlt einer der Originaldarsteller: Adrian Grenier. Der Schauspieler lebt heute auf einer Ranch in Texas und hat offenbar wenig Sehnsucht nach seinem alten Leben in der Filmmetropole Los Angeles.

Adrian Grenier (49) ist als einziger großer Star aus "Der Teufel trägt Prada" nicht für die derzeit in den Kinos laufende Fortsetzung vor die Kamera zurückgekehrt. Das US-Magazin "People" hat jetzt einen Blick auf das neue Leben des Hollywoodstars geworfen, das sich hauptsächlich im US-Staat Texas fernab von Hollywood abspielt.

 

Kontroverse Filmfigur

In "Der Teufel trägt Prada" spielte Grenier die Figur Nate, den Partner von Anne Hathaways (43) Andy Sachs. Schon lange vor dem Kinostart der Fortsetzung "Der Teufel trägt Prada 2" galt Nate in den Weiten des Internets als kontroverse Figur. Viele Fans des Originals kritisieren an Nate, er sei unreif, egoistisch und würde seine hart arbeitende Partnerin nicht genügend unterstützen.

Adrian Grenier äußerte sich schon 2021 dazu, sagte dem US-Portal "Entertainment Weekly": "Ich habe einige der Feinheiten und Nuancen dieser Figur und das, wofür sie im Film stand, erst erkannt, als die Weisheit der Massen online ging und anfing, gegen die Figur zu wettern und sie vor den Bus zu werfen, und ich dafür kritisiert wurde."

Nates Verhalten sei ihm selbst nicht bewusst gewesen, "bis ich anfing, wirklich darüber nachzudenken, und vielleicht lag es daran, dass ich damals genauso unreif war wie Nate. Und in vielerlei Hinsicht ist er sehr egoistisch und mit sich selbst beschäftigt; es drehte sich alles nur um ihn. Er hat sich nicht bemüht, Andy in ihrer Karriere zu unterstützen", so Grenier weiter.

Das mag die Nichtberücksichtigung des Mimen für die Fortsetzung "Der Teufel trägt Prada 2" erklären. Im März 2026 sagte Grenier dem US-Magazin "People" über die Absage: "Ich war enttäuscht ... aber, wissen Sie, offenbar ist meine Figur eine kontroverse Figur."

Camper, Microbrauerei und ein Neuanfang

Bekannt geworden war Grenier in den 2000er-Jahren vor allem als Hollywoodstar Vince Chase in der Emmy-prämierten Serie "Entourage". Doch das Leben und Arbeiten in Hollywood setzte dem damals jungen Mann offenbar trotz seines Erfolges zu. So gründete er mehrere Unternehmen, darunter eine Microbrauerei und eine Produktionsfirma, kaufte sich 2016 einen Camper und verbrachte einige Zeit in Texas.

2024 enthüllte er dann, er engagiere sich dort zunehmend in Umweltprojekten und habe zudem eine größere Ranch außerhalb der Stadt Austin erworben.

Leben mit der Familie auf einer Ranch

Dort lebt er seit 2020 mit seiner heutigen Ehefrau Jordan Grenier und den zwei gemeinsamen Kindern. Gegenüber "People" schwärmte er: "Mir gefiel das bodenständige Lebensgefühl. Es gibt nicht viel soziales Aufsteigertum, nicht viele Statusmenschen. Jeder trägt hier Cowboystiefel und einen Cowboyhut. In den Städten hatte ich oft das Gefühl, ich müsse mit den Nachbarn mithalten. Und hier spüre ich, dass die Leute sehr tolerant sind."

Weiter schwärmte der Mime vom Landleben: "Man schläft besser, ist ausgeglichener und fühlt sich rundum wohl. Es ist gut für die psychische Gesundheit."

Obwohl er sich physisch von Hollywood entfernt hat, hat Grenier seinen Beruf dennoch nicht gänzlich aufgegeben. So berichtete das US-Branchenblatt "Deadline" etwa Ende 2024, dass der Star die romantische Komödie "You, Always" in Australien abgedreht habe. Der Film ist am 1. Mai in einigen Teilen der Welt, jedoch bislang nicht in Deutschland, auf Netflix erschienen.

 