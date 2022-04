1 Werner Schulze-Erdel führte in den 90ern durch das „Familien-Duell“. Foto: imago images/United Archives /kpa

Nun also auch „Der Preis ist heiß“. Nach „Wetten, dass...“ oder „TV Total“ geht der nächste Showklassiker aus den guten alten Fernsehtagen wieder auf Sendung. Welches Comeback könnte denn als Nächstes anstehen?

Insbesondere in den 90ern gab es gefühlt mehr kultige Shows als Filme mit Samuel L. Jackson. Wir haben unsere alten VHS-Kassetten abgestaubt, den Nostalgie-Modus eingeschaltet und ein paar Schmankerl rausgesucht, denen wir eine neue Chance geben würden.

Familien-Duell

„Nennen Sie etwas, das man schlägt“, heißt es. Nach kurzem Zögern sagt die Kandidatin etwas verschämt und mit merklichem Unbehagen: „Mmmh, ein Kind“. Eine Antwort, die heute wohl innerhalb weniger Stunden einen Shitstorm nach sich ziehen würde. Doch die Worte fielen in einer Zeit, in der es noch keine Shitstorms gab. Sie fielen beim „Familien-Duell“.

In der beliebten Show um Moderator Werner Schulze-Erdel traten zwei Familien mit jeweils fünf Personen gegeneinander an. Dabei mussten die Kandidaten erraten, was 100 Menschen laut einer Umfrage auf eine bestimmte Frage antworteten. Und da die Teilnehmer dabei unter Zeitdruck standen, rutschten ihnen ab und an Entgegnungen raus, die weder politisch korrekt noch richtig waren – aber die es dafür in lustige Highlight-Videos schafften.

Ruck Zuck

Etwas wilder ging es bei gerne Mal bei „Ruck Zuck“ zu. Die Show wurde nach ihrer Hochzeit in den 90ern noch einige Mal neu ausprobiert – jedoch ohne großen Erfolg. Die zwei bekanntesten Moderatoren waren Werner Schulze-Erdel und Jochen Bendel.

Auch hier traten jeweils zwei Teams mit fünf Kandidaten gegeneinandern an. Das Grundprinzip hatte Ähnlichkeiten mit dem Gesellschaftsspiel „Tabu“. Der Erste der Gruppe bekam einen Begriff angezeigt, während die anderen mit dem Rücken zu ihm standen und Kopfhörer aufhatten. Nun musste er dem Zweiten das Wort erklären, ohne es zu benutzen. Hatte dieser es erraten, wandt er sich an den Dritten und so weiter.

Dabei wurde geschrien, gelacht und geflucht – sehr zur Freude der Zuschauer. Manche Teams hatten einen immens hohen Unterhaltungswert. So wie dieses zum Beispiel.

Jeopardy

Alleine das Intro von „Jeopardy“ kennt sicher jedes Kind der 90er – einmal im Kopf, wird man es wohl nie wieder vergessen.

Die Show mit Moderatoren-Legende Frank Elstner unterschied sich in besonderer Weise von allen anderen Quizshows. Denn entgegen der üblichen Vorgehensweise erhielten die Kandidaten bei diesem Format die Antworten – und mussten die passenden Fragen dazu formulieren.

Herzblatt

Der „Bachelor“ und die „Bachelorette“ der 90er Jahre hieß „Herzblatt“. Allerdings gab es dabei keine mehrwöchige Kennenlernphase in irgendeiner Villa in Mexiko oder den USA. Ein schnödes Studio reichte. Und drei Fragen.

Die Fragen stellte ein Mann oder eine Frau, auch Picker genannt, jeweils drei Kandidaten des anderen Geschlechts. Diese saßen von den Blicken geschützt hinter einer Trennwand. Es kam also alleine auf die Antworten an, die möglichst ausgefallen sein sollten. Am Ende fasste die allseits beliebte Susi das Gesagte der Kandidaten zusammen und der Picker musste sich entscheiden. Die Trennwand wurde schließlich hochgefahren und als Preis gab es einen Hubschrauberflug für das Gewinnerpaar.

Moderiert wurde die Show in ihrer erfolgreichsten Zeit von Rudi Carrell und Rainhard Fendrich.

Mini Playback Show

Die Zauberkugel übte auf die Kinder der 90er eine besondere Magie aus. Wer wollte nicht zumindest einmal in sie hineinschlüpfen und als Michael Jackson oder Madonna herauskommen? Diese Wünsche gingen in der „Mini Playback Show“ reihenweise in Erfüllung.

Aber nicht nur der eigentliche Auftritt sorgte für beste Unterhaltung in der Show. Moderatorin Marijke Amado führte stets ein kleines Gespräch mit den jungen Teilnehmern. Und wie Kinder nun mal sind, nehmen sie kein Blatt vor den Mund. Was zu wunderbaren Szenen führte.

