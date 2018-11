Vom DSDS-Star zum Fitnessfreak Sarah Lombardi zeigt ihren neuen Traumbody

Von red 28. November 2018 - 11:53 Uhr

So sieht Sarah Lombardi nicht mehr aus. Foto: Getty Images Europe

Sarah Lombardi zeigt auf Instagram ihren neuen Body – und der hat es in sich. Die 26-Jährige hat in letzter Zeit viel Zeit im Fitnessstudio verbracht und dabei ordentlich Muskeln aufgebaut.

Stuttgart - Was für eine Verwandlung: Sarah Lombardi verbringt neuerdings viele Stunden im Fitnessstudio – und das scheint sich auszuzahlen. Auf ihrem Instagram-Account zeigt die Mutter von Söhnchen Alessio stolz ihren durchtrainierten Body. Kaum zu übersehen: Das ehemalige DSDS-Sternchen hat ordentlich Muskeln aufgebaut.

In einer Instagram-Story sieht man die 26-Jährige beim Krafttraining in knappen Outfit. Die neue Sarah kommt bei ihren Fans gut an. „Wow, was für ein Body“, schreibt eine Userin unter ein Foto der Sängerin. „Schön, und in Shape wie noch nie“, schreibt eine andere.

Wieder voll im Leben

Nach der Trennung von Pietro und einigen negativen Schlagzeilen ist Sarah Lombardi wieder voll im Leben. Vor allem ihr neuer Freund Roberto scheint dazu einiges beizutragen. Momentan trainiert die 26-Jährige fleißig an ihren Eislauf-Fähigkeiten – auch bei der TV-Show „Dancing on Ice“ will sie demnächst eine gute Figur machen.