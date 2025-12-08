Kult-Schauspieler Martin Semmelrogge feiert 70. Geburtstag. Der Mann mit dem spitzbübischen Grinsen und der dreckigen Lache blickt auf ein Leben wie eine Achterbahn zurück - mit Erfolgen, Abstürzen, drei Ehen und zahlreichen Neustarts. Geht es nach dem "Boot"-Star, beginnt gerade erst seine Zugabe.
Mit 70 verläuft das Leben in ruhigeren Bahnen. Außer bei Martin Semmelrogge. Dem Kult-Schauspieler mit dem unverwechselbaren Grinsen und der schnoddrigen Reibeisenstimme ist weiterhin alles zuzutrauen. "Ich bin immer noch ein Kindskopf", sagt er über sich. Dem können Generationen von Film- und TV-Fans, Regisseuren, Insolvenzvollstreckern und Vollzugsbeamten beipflichten. Am Montag feiert er seinen runden Geburtstag.