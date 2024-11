Vom Aussterben bedroht: Moorfrosch ist Lurch des Jahres

1 Während der Paarung färbt sich das Moorfrosch-Männchen kurzzeitig graublau bis violett. Foto: dpa/Andreas Nöllert

In der Werbung stehen sie für Sauberkeit und als Glücksbringer verheißen sie Gewinn. In der Realität aber sind Frösche stark bedroht. Das gilt ganz besonders für den Lurch des Jahres.











Link kopiert



- Ein Moorfrosch wird kaum größer als ein Daumen. Ein Grund mehr, die in Süddeutschland vom Aussterben bedrohte Art durch die Auszeichnung „Lurch des Jahres 2025“ bekannter zu machen. Ziel sei es, für den Schutz der Art zu werben und auf die Defizite in der Forschung aufmerksam zu machen, teilte die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) mit Sitz im niedersächsischen Salzhemmendorf mit. Das scheint dringend nötig: In Baden-Württemberg kann der Moorfrosch nur noch in zwei Landkreisen, in Karlsruhe und im sehr moorreichen Kreis Ravensburg, nachgewiesen werden.