Vom Aussterben bedroht: Indonesien: Seltener Sumatra-Tiger in Falle verendet

In freier Wildbahn gibt es nur noch wenige Hundert Sumatra-Tiger. Fallen von Wilderern und Farmern setzen dem Bestand schwer zu. Jetzt ist wieder ein seltenes Exemplar qualvoll verendet.











Medan - Ein seltener Sumatra-Tiger ist in Indonesien in einer Schlingenfalle verendet. Der Kadaver der Raubkatze - eines etwa drei Jahre alten Weibchens - sei im Bezirk Mandailing Natal im Norden der Insel Sumatra entdeckt worden, berichtete die Zeitung "Jakarta Globe" unter Berufung auf die örtliche Naturschutzbehörde. Bei einer Autopsie wurde festgestellt, dass das Tier schon seit einiger Zeit in der Falle gefangen war. Es habe erste Zeichen von Verwesung gezeigt, hieß es.