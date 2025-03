Vom Außenseiter zur Kiez-Ikone: Olivia Jones: Lebensgeschichte der Drag-Queen wird verfilmt

Die faszinierende Lebensgeschichte von Deutschlands bekanntester Drag-Queen Olivia Jones wird verfilmt. In den Hauptrollen spielen Johannes Hegemann, Annette Frier und Angelina Häntsch. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen.

Die Aufstiegsgeschichte von Deutschlands bekanntester Drag-Queen kommt auf den Bildschirm: Wie die Produktionsfirma Florida Film mitteilte, haben am 11. März in Hamburg die Dreharbeiten zum ZDF-Film "Olivia Jones" (Arbeitstitel) begonnen. Unter der Regie von Till Endemann wird die bewegende Lebensgeschichte von Oliver Knöbel (55) alias Olivia Jones erzählt - vom kleinen Ort Springe südlich von Hannover bis zur Hamburger Kiezlegende.

In der Hauptrolle des Oliver Knöbel ist der deutsch-schweizerische Schauspieler Johannes Hegemann (geb. 1996) zu sehen. Annette Frier (51) übernimmt die Rolle seiner Mutter Evelin, die ihren Sohn zunächst nicht unterstützt. Die Besetzung wird durch Angelina Häntsch (41) komplettiert.

Vom Außenseiter zur Kiez-Ikone

Der Film zeichnet den schwierigen Weg des jungen Oliver nach, der in seiner Heimatstadt für seine Vorliebe, sich als Frau zu kleiden, gepeinigt wird. Auch seine Mutter Evelin kann mit ihrem Sohn zunächst nichts anfangen und hält "Männer in Frauenkleidern" für Abschaum.

Doch der 2,01 Meter große Oliver lässt sich nicht unterkriegen. Er verlässt die Provinz und zieht nach Hamburg, auf den berühmten Kiez in St. Pauli, wo er hofft, als Travestiekünstlerin durchstarten zu können. Der Weg zum Erfolg ist jedoch auch dort von Entbehrungen geprägt. Doch schließlich gelingt Olivia Jones, die 1997 zur "Miss Drag Queen of the World" gekürt wurde, der Durchbruch zur erfolgreichen Travestie-Kunstfigur, Entertainerin und Gastronomin.

Nach der Biografie "Ungeschminkt"

Das Drehbuch von David Ungureit basiert auf der Biografie "Ungeschminkt" (2021) von Olivia Jones. Neben den Hauptdarstellern sind in weiteren Rollen Martin Brambach, Stephan Kampwirth, Daniel Zillmann, Jeremy Mockridge, Matthias Bundschuh, Maximilian Mundt und viele andere zu sehen.

Die Dreharbeiten in Hamburg und Umgebung dauern noch bis zum 14. April an. Wann der Film im ZDF ausgestrahlt wird, steht derzeit noch nicht fest.