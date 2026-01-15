1 Nino de Angelo werden mehrere Vergehen vorgeworfen. Foto: Imago images/Photopress Müller / Ralf Müller

Das Amtsgericht Kempten hat einen Strafbefehl gegen Sänger Nino de Angelo erlassen. Laut einem Medienbericht wird dem Musiker unter anderem vorsätzliches Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen.











Ärger für Nino de Angelo (62): Dem Sänger werden mehrere Vergehen vorgeworfen. Das Amtsgericht Kempten hat deshalb einen Strafbefehl erlassen. "Der Strafbefehl wurde beantragt und auch antragsgemäß erlassen", bestätigte Richterin Katrin Eger auf Nachfrage von spot on news. "Die Einspruchsfrist beträgt zwei Wochen ab Zustellung und ist noch nicht abgelaufen."