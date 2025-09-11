Vom Ahrtal nach Hamburg: „Patisserie Johanna“ – Eltern realisieren den Traum der toten Tochter

Johanna Orth träumte von einer Patisserie. Doch sie starb bei der Flut im Ahrtal. Ihre Eltern haben den Traum ihrer Tochter realisiert – mit Unterstützung aus dem Rems-Murr-Kreis.

Knuspriges Blätterteiggebäck, filigrane Törtchen, handgeschminkte Pralinen und bunte Macarons liegen präzise aufgereiht in den Theken bereit. Wer die Patisserie Johanna in der Hamburger Speicherstadt betritt, der sieht nicht nur diese essbaren Kunstwerke. Auffällig sind die großformatigen Fotos einer hübschen jungen Frau. Lange braune Haare, dunkle Augen, zarte Gestalt. „Wahrscheinlich würde Johanna den Laden zu groß finden. Sie hatte sich eher eine kleine Patisserie vorgestellt“, sagt Inka Orth, die Mutter von Johanna. Das schmucke Café mit gläserner Produktion ist das Vermächtnis von Johanna Orth, die im Alter von 22 Jahren bei der Flut im Ahrtal ums Leben kam.

Ahrtal 2021: Die Naturkatastrophe trifft die Menschen aus dem Nichts Rückblick. Mitte Juli 2021 hat das Tiefdruckgebiet Bernd riesige Regenmengen im Gepäck. Es fallen 80 bis 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Kleine, bisher harmlose Flüsse wie die Ahr werden zu grausamen, menschenfressenden Monstern. Die Naturkatastrophe trifft die Menschen in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen aus dem Nichts. Zu den 135 Opfern im Ahrtal, deren Leben völlig unerwartet ausgelöscht wird, gehört eine 22 Jahre junge Frau, die viele Ziele und Ideen hatte.

Johanna Orth starb viel zu früh. Foto: Martina Goyert

Das Leben der Familie Orth teilt sich seither in eine Zeit vor dem 14. Juli 2021 und in eine Zeit danach. Sie nennen es „das alte und das neue Leben“. Wie kann man solch eine Tragödie aushalten? Wie verkraftet man den Verlust eines Kindes? Die Eltern versuchen, die Umstände von Johannas Tod zu rekonstruieren. An dem verhängnisvollen Tag im Sommer vor vier Jahren ist das Ehepaar gerade nach Mallorca in den Urlaub gefahren, ohne die erwachsenen Kinder. Sohn Max ist bei sich zu Hause in Bonn. Tochter Johanna, die ihren Meister als Konditorin gemacht hatte, büffelt in Bad Neuenahr für die Prüfungen ihres BWL-Studiums. In der Nacht ruft sie um kurz vor halb eins bei ihrem Vater auf dem Handy an. Völlig aufgelöst erzählt sie, dass sie die Tür ihrer Wohnung nicht öffnen kann: „Papa, hier ist überall Wasser, überall!“ Dann bricht die Verbindung ab. Die Orths erreichen ihre Tochter nicht mehr und nehmen außer sich vor Sorge den ersten erreichbaren Flieger nach Köln-Bonn.

Die Katastrophe hinterlässt im Ahrtal Verwüstung, Schmerzen, Trauer und Narben. Verzweifelt suchen die Eltern nach ihrer verschwundenen Tochter. Es dauert drei unendlich lange Tage, bis Johanna in einer Tiefgarage gefunden wird. Ertrunken. In einem Radiointerview sagt Inka Orth: „Das Leben bricht in dem Augenblick zusammen und eigentlich willst du nur selbst sterben.“ Ihr Mann ergänzt: „Es reißt einem das Herz heraus.“

Liebe zur Patisserie: Johanna Orth hatte das Talent von der Großmutter

Johanna hat sich von klein auf für feines Gebäck und Pralinen interessiert. Schon mit 13 Jahren buk sie die schönsten Kuchen. Nach dem Abitur absolvierte sie in Trier eine Ausbildung als Konditorin, legte ihre Meisterprüfung ab und studierte dann in Koblenz Betriebswirtschaft. Sie wollte eine kleine Patisserie eröffnen, es gab sogar schon einen Businessplan. Patisserie Marlies sollte der Laden heißen – zur Ehre der Oma, einer begnadeten Backkünstlerin. „Wenn wir als vierköpfige Familie meine Schwiegermutter besucht haben, hatte sie grundsätzlich drei Kuchen gebacken“, erzählt Inka Orth. „Diese Begabung hat Johanna geerbt“, sagt Ralph Orth.

Die Orths finden, dass die Toten nicht vergessen werden dürfen. „Wir sind an die Öffentlichkeit gegangen, damit man die Verantwortlichen zur Rechenschaft zieht“, sagt Inka Orth. Im Gegensatz zu vielen anderen Opferangehörigen sind sie den Umgang mit der Presse gewohnt. Ralph Orth betreibt schon länger eine Seniorenresidenz, Inka Orth ist seit Jahren im Verein „Bunter Kreis Rheinland“ aktiv und engagiert sich für frühgeborene und kranke Kinder.

Familie Orth aus dem Ahrtal: In die Trauer mischt sich Wut

Sie stellen Fragen. Um mit der Tragödie abschließen zu können, fehlen einfach zu viele Antworten. Warum wurde nicht ausreichend vor der Flut gewarnt? Warum hat man nicht evakuiert? Könnte Johanna noch leben? In die Trauer mischt sich Wut.

Wie setzt man die Welt wieder zusammen, wenn sie plötzlich zerbricht? Inka Orths Rezept gegen die Trauer: Sie will verstehen, wofür ihre Tochter gebrannt hat. „Also habe ich an einer Patisserieschule 15 Kurse belegt“, erzählt die heute 60-Jährige. In den Seminaren ging es um Pralinenherstellung, Eisproduktion oder Zucker ziehen. Im Kurs „Gelier- und Bindemittel“ in Neu-Ulm saß sie neben einem jungen Schwaben: Marcel Reinhardt aus Allmersbach im Tal im Rems-Murr-Kreis. Sie kommen ins Gespräch und treffen sich wenige Wochen später.

Johannas Traum – eine Patisserie – wird Wirklichkeit

„Als ich ihre Geschichte gehört habe, war das ein totaler Schock. Ich kannte die Flut im Ahrtal nur aus dem Fernsehen“, sagt Marcel Reinhardt. Sie sind sich auf Anhieb sympathisch. Und Inka Orth erkennt: Das ist der Profi, den es für die Verwirklichung von Johannas Traum braucht. Sie nehmen sich Zeit, sich besser kennenzulernen. Auch Marcels Eltern treffen die Orths, und alle sind sich einig: Zusammen gehen wir das Projekt an.

Die Kirsch-Nougat-Praline war Johannas Gesellenstück Foto: Martina Goyert

Marcel Reinhardt hat bei der Bäckerei Trefz in Weissach im Tal gelernt, arbeitete nach der Ausbildung bei der Konditorei Lämmle in Rudersberg und ging dann als Patissier ins Hyatt Hotel im Düsseldorfer Medienhafen. Der gebürtige Waiblinger ist nicht der Mann für die großen Brotlaibe. „Ich wollte immer schon gerne filigran arbeiten.“ Deshalb bildet er sich in Neu-Ulm weiter.

Marcel und Johanna hätten sich sicher gut verstanden, fast gleiches Alter, ähnliche Philosophie. Beide wollen von klein auf Backen, beide träumen von einem eigenen Laden mit moderner, luxuriöser Confiserie. Höchste Qualität, nicht zu süß.

Patisserie Johanna – Warum führt der Weg nach Hamburg?

Genau das gibt es jetzt in der Patisserie Johanna. Nicht in der Stuttgarter Gegend, wo Marcel aufwuchs, nicht in der Heimat der Orths in Bad Neuenahr-Ahrweiler, sondern in Hamburg. Warum dort? „Hamburg ist Ralphs und meine Lieblingsstadt“, sagt Inka Orth. Ein pulsierender Ort, weit weg vom Ahrtal, wo man noch immer über viele Baustellen und noch mehr traurige Erinnerungen stolpert. „Hamburg ist eine Weltstadt und der richtige Ort für unsere hochwertigen Produkte“, sagt Marcel Reinhardt und erzählt, dass er sehr gerne an der Elbe wohnt. In der Speicherstadt fanden sie passenderweise einen ehemaligen Kakaospeicher und richteten dort einen sehr schicken Laden ein. „Da ist viel Fügung dabei“, sagt Inka Orth.

Ein Abguss der lebensgroßen Bronzestatue von Johanna steht in Hamburg, und einer im garten der Eltern in Bad Neuenahr Foto: Hamann

Den Eltern tut es gut, den Weg zu gehen, den Johanna gehen wollte. Und Marcel Reinhardt freut sich über die engagierten Investoren. Die Geschichte von Johanna berührt ihn sehr. „Ihre Familie und Freunde haben mir so viel erzählt, dass es mir so vorkommt, als hätte ich sie wirklich gekannt“, sagt der 25-Jährige. Und Johanna ist sehr präsent, durch die Fotos und durch eine lebensgroße Bronzestatue im Laden. Die Orths haben einen zweiten Abguss bei sich im Garten im Ahrtal. Marcels und Johannas Meisterbriefe hängen nebeneinander an der Wand.

Marcel Reinhardt ist verantwortlich für die Produktentwicklung

Die ,,Signature-Praline Kirsche Nougat“ ist Johanna gewidmet. Das Rezept war ihr Gesellenstück. Ansonsten liegt die Produktentwicklung in Marcel Reinhardts Verantwortung. Er ist der Betriebsleiter, als die Patisserie Johanna sich kürzlich beim Kulinarikfestival „Europas Beste“ auf dem Kreuzfahrtschiff „Europa“ von Hapag-Lloyd Cruises präsentierte, stand sein Name auf dem Plakat. Nur selten sind er und die Orths verschiedener Meinung. „Als ich ein Törtchen mit Marshmallows kreiert habe, mochte Inka das nicht. Aber ich sagte: Das bleibt jetzt so.“

Seine Geschäftspartner packen in der Patisserie selbst mit an. Inka Orth hält die Fäden in der Organisation zusammen, Ralph Orth, der gelernte Betriebswirt, kümmert sich um die finanziellen Dinge des Unternehmens, den IT-Bereich und die vielen Kundenanfragen. „Außerdem bin ich eine Art Hausmeister“, sagt der 61-Jährige. An diesem Morgen sind die Kassen ausgefallen, er muss alle neu starten.

Das Ehepaar pendelt nun zwischen Hamburg und dem Ahrtal hin und her. Zwei Tage die Woche sind sie in der alten Heimat. Um nach der Seniorenresidenz zu sehen, in die ihr Sohn Max eingestiegen ist. Und um Johanna zu besuchen.