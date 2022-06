1 Das Internationale Straßenfest feiert Sindelfingen Vielfalt, so zum Beispiel hier durch portugiesische Tänze. Foto: Archiv/Thomas Bischof

Sindelfingen feiert am vom 17. bis 19. Juni die 44. Auflage des Internationalen Straßenfests. Geboten wird Musik, Kultur, Kulinarik und reichlich Austausch.















Das Internationale Straßenfest – in diesem Jahr vom 17. bis 19. Juni – gilt seit 44 Jahren als Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt. Drei Tage wird gelacht, gegessen und gefeiert – bei Musik- und Tanzaufführungen ortsansässiger Vereine und der Sindelfinger Partnerstädte. Menschen verschiedenster Nationen, Religionen und Kulturen feiern friedlich zusammen.

Mit dem Partnerschaftsabend im Bürgerhaus Maichingen am Donnerstag, 16. Juni, beginnen die Veranstaltungen rund um das 44. Internationale Straßenfest. Saalöffnung ist um 17.45 Uhr, das Programm beginnt um 18 Uhr. Die Begegnung bietet die Möglichkeit zum Gedankenaustausch mit Vertretern aus Verwaltung, Gemeinderat, der Initiative Städtepartnerschaften Sindelfingen (ISPAS) und den Gästen aus den Partnerstädten.

Offizielle Eröffnung am Freitag

Die Eröffnung des 44. Internationalen Straßenfestes erfolgt am Freitag, um 19 Uhr auf dem Marktplatz durch den Oberbürgermeister Bernd Vöhringer und den Straßenfestverein. Wie in jedem Jahr präsentieren sich auch die Partnerstädte auf dem Platz der Partnerstädte in der Ziegelstraße und an der Ecke Planie. Das Amt für Kultur der Stadt Sindelfingen und der Verein ISPAS haben einen Mix aus Musik, Tanz und Folklore zusammengestellt, die Partnerstädte werden mit heimischen Spezialitäten und Informationsmaterial aufwarten.

Auf der Partnerschaftsbühne treten unter anderem die STB Big Band, Wild Country, Roxis Timeless – Diana Remon & Friends – und der spanische Kulturverein Sal Marina auf. Am Samstagabend gibt es zweimal Kultur aus der Ukraine. Um 17 Uhr spielen Musiker vom Ukrainischen Atelier Stuttgart. Ab 19.30 Uhr spielen Musikerinnen und Musiker, die sich im Projekt „Support Ukraine Network“ zusammengefunden haben. Das Projekt führt in Stuttgart lebende Musiker verschiedener Herkunft zusammen. Neben der Wahlheimat Stuttgart und ihrer Liebe zur Musik verbindet alle der Wunsch, den Menschen aus der Ukraine zu helfen.

Informationen des Ordnungsamts

Im Rahmen des Internationalen Straßenfestes werden die Straßen im Festbereich gesperrt sein. Eine Zufahrt zur Tiefgarage Marktplatz wird ausschließlich über die Einfahrten Rathaus und Wolboldstraße möglich sein. Entsprechende Umleitungen zur Einfahrt Rathaus werden ausgeschildert.

Aufgrund der Straßensperrungen wird es auch zu Beeinträchtigungen des Busverkehrs kommen: Es entfallen zum Teil Bushaltestellen in der Innenstadt; Informationen zu alternativen Halteorten hängen an den jeweiligen Haltestellen aus. Festbesucherinnen und Festbesucher werden darüber hinaus gebeten, keine großen Taschen oder Rucksäcke auf dem Festgelände mitzuführen. Es dürfen weder Branntwein noch branntweinhaltige Alkoholmischgetränke auf das Festgelände mitgebracht werden.