Ein Lkw-Anhänger ist am Montagmorgen unter einer Brücke in Stuttgart-Stammheim hängen geblieben. Wie eine Sprecherin der Polizei berichtet, war ein 68-jähriger Fahrer mit seinem Sattelschlepper und einem so genannten Dreiseitenkipper gegen 9.30 Uhr auf der Landesstraße 1110 von Stammheim nach Ludwigsburg unterwegs.

Als er unter der Solitudeallee hindurchfahren wollte, blieb der Anhänger unter der Brücke stecken. Der Lkw fuhr den Angaben zufolge ohne Anhänger noch einige Hundert Meter weiter. Die Polizei sperrte die Straße komplett. Gegen 11 Uhr steckte der Anhänger noch immer fest. Laut Polizei sind ein Statiker und ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei auf dem Weg, um den Schaden zu begutachten – und weitere Schritte abzuwägen. Der Anhänger könne erst dann entfernt werden, wenn klar ist, ob Schäden an der Brücke entstanden sind. Erhebliche Staus rund um die Unfallstelle Laut Sprecherin hat der 68-Jährige offenbar bereits bei Fahrtantritt vergessen, den Anhänger herunterzuklappen – und daher sei der Anhänger auch unter der Brücke hängen geblieben. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist noch unklar, da eventuelle Schäden an der Brücke noch festgestellt werden müssen. Aufgrund der Straßensperrung gibt es laut Polizei erhebliche Verkehrsbehinderungen rund um die Unfallstelle in Stammheim.