Vollsperrung in Stuttgart-Ost: Staus, Umwege, Ärger – Stadt verspricht Anwohnern Entlastung

Die Sperrung der Pischekstraße sorgt für Verkehrsprobleme. Am Eugensplatz stehen auch die Stadtbahnen im Stau. Die Stadt hofft auf einen Gewöhnungseffekt, bessert aber teilweise nach.
Wegen der Modernisierung der Wasserversorgung ist die Pischekstraße voraussichtlich noch bis Freitag, 5. Juni, voll gesperrt. Stadtauswärts können Autofahrer seit Dienstag aus dem Stuttgarter Osten über die Waldebene Ost in Richtung Fernsehturm fahren, stadteinwärts steht diese Möglichkeit jedoch nicht zur Verfügung. Bereits an der Ruhbank werden Verkehrsteilnehmer über Degerloch und die Neue Weinsteige in die Innenstadt umgeleitet.