Vollsperrung in Stuttgart-Ost: Staus, Umwege, Ärger – Stadt verspricht Anwohnern Entlastung

Die Sperrung der Pischekstraße sorgt für Verkehrsprobleme. Am Eugensplatz stehen auch die Stadtbahnen im Stau. Die Stadt hofft auf einen Gewöhnungseffekt, bessert aber teilweise nach.

Wegen der Modernisierung der Wasserversorgung ist die Pischekstraße voraussichtlich noch bis Freitag, 5. Juni, voll gesperrt. Stadtauswärts können Autofahrer seit Dienstag aus dem Stuttgarter Osten über die Waldebene Ost in Richtung Fernsehturm fahren, stadteinwärts steht diese Möglichkeit jedoch nicht zur Verfügung. Bereits an der Ruhbank werden Verkehrsteilnehmer über Degerloch und die Neue Weinsteige in die Innenstadt umgeleitet.

Nur kurze Grünphasen am Olgaeck Am Dienstag kam es in der Sonnenbergstraße sowie zwischen dem Eugensplatz und dem Olgaeck zu massiven Verkehrsbehinderungen. Auch die Stadtbahnlinie U15 stand im Stau. „Vor dem Knoten kann die Ampel in der Alexanderstraße dem Linksabbiegerverkehr nur kurze Grünphasen geben – wegen der kreuzenden Stadtbahn und des stärker belasteten Verkehrs auf der B27“, sagt Stadtsprecher Oliver Hillinger.

„Die Integrierte Verkehrsleitzentrale (IVLZ) geht davon aus, dass sich die Lage nach einer kurzen Eingewöhnungsphase verbessert. Viele Autofahrer werden künftig wohl über die Tal- und Wagenburgstraße zur B27 oder B10 fahren.“ Die B27 sei erwartungsgemäß stärker belastet als in den Ferien üblich, insgesamt aber nicht spürbar stärker als an einem normalen Werktag.

Vor allem Anwohner aus dem Frauenkopf müssen am Dienstag mit der Kirche ums Dorf fahren. Denn stadteinwärts ist der Abschnitt zwischen Kirchheimer Straße und Geroksruhe voll gesperrt, der kleine Stadtteil oberhalb Rohrackers, in dem rund 720 Personen leben, nur über immense Umwege zu erreichen. Von der Waldau aus verlängert sich die Strecke bis zum Abzweig an der Haltestelle Stelle beispielsweise von etwas mehr als einem Kilometer auf über zehn, teils verbunden mit Stop-and-go-Verkehr.

„Man könnte ohne Probleme vom Fernsehturm zu uns runter fahren“, sagt Denis Finkbeiner aus dem Frauenkopf, dessen Frau sich bereits beim städtischen Tiefbauamt beschwert hat. „Die Straßenbauarbeiten beginnen erst unterhalb der Geroksruhe, insofern hätte ich mir eine bessere Lösung für Anlieger gewünscht. Zumal der Speidelweg nach Rohracker gerade gesperrt ist“, so der 51-Jährige.

Mehr Verkehr auf Waldebene Ost vermeiden

Die Stadt hat am Dienstagnachmittag bereits reagiert und Veränderungen angekündigt. „Die stadteinwärtige Zufahrt über die Jahnstraße bis Höhe Stelle wurde veranlasst“, sagt Hillinger. „Die Umstellung sollte im Laufe des Tages erfolgen.“

Der Abschnitt zwischen Stelle und Geroksruhe bleibt indes stadteinwärts gesperrt. „Wir wollen eine Massierung des Verkehrs auf der Waldebene Ost und im Buchwald vermeiden.“ Die Erfahrung zeige leider, dass die Verkehrsteilnehmer, trotz entgegenstehender Beschilderung, solche „Schleichwege“ nutzen.

Ein weiteres Ärgernis für Autofahrer: Die Sperrung, zumindest stadteinwärts, kam früher als angekündigt. Eigentlich sollten die Bauarbeiten erst am Dienstag, 26. Mai, beginnen. Doch bereits am Freitag, 22. Mai, rückten die Bagger an – unfreiwillig. Grund war ein Wasserrohrbruch gegen 9 Uhr bei Hausnummer 19. Nachdem die Netze BW die Leitung wieder in Betrieb genommen hatte, ereigneten sich am vergangenen Wochenende weitere Rohrbrüche im Bereich der Hausnummern 23 bis 29. Die Netze BW stellten den betroffenen Anwohnern Wasser zur Verfügung.