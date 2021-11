Vollsperrung in Ludwigsburg

1 Bei dem Unfall in Ludwigsburg wurde eine Person schwer verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

In Ludwigsburg kam es zu einem schweren Auffahrunfall, nachdem ein Lkw-Fahrer eine Rote Ampel übersah. Eine Person wurde schwer verletzt. Zeitweise kam es zu einer Vollsperrung in beide Richtungen.















Ludwigsburg - Der Fahrer eines Lkw hat am Donnerstagmorgen in Ludwigsburg offenbar eine Rote Ampel übersehen und ist in die Autos vor ihm gefahren – eine Person wurde schwer verletzt. Die Straßensperrung sorgte bis zur Mittagszeit für erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Wie die Polizei mitteilt, waren die drei Fahrzeuge gegen 10.50 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung zur Gänsfußallee übersah der Fahrer des Lastkraftwagens offenbar die rote Ampel und fuhr auf die beiden Autos vor ihm auf. Sie wurden laut einer Sprecherin der Polizei bis auf die Mitte der Kreuzung geschoben.

Die Polizei musste die Straße zeitweise voll sperren und den Verkehr umleiten. Bis etwa 13 Uhr kam es offenbar zu Einschränkungen.