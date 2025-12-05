Die Bahnstrecke zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Beim Heimspiel des VfB steht ein Härtetest für den Schienenersatzverkehr an.

Die erste Woche der insgesamt dreiwöchigen Vollsperrung auf der Bahnstrecke zwischen Fellbach und Bad Cannstatt ist fast gelaufen. Viele Pendler werden die Tage zählen, bis die S2 und S3 wieder nach Stuttgart rollen. Nun steht am Wochenende ein Härtetest an: Zum Bundesliga-Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern am Samstag, 6. Dezember, werden Tausende erwartet – und für Fußballfans aus dem Rems- und Murrtal heißt es ebenso: ab in den Ersatzbus.

Zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt fahren Busse statt S-Bahnen im Schienenersatzverkehr. Wie der VVS mitteilt, setzt die S-Bahn auf der Direktbuslinie S2X vor und nach dem Spiel zusätzliche Busse ein. Die Busse sind farblich gekennzeichnet. Zu beachten ist, dass im Bahnhof Bad Cannstatt die Züge die Bahnsteige 6, 7 und 8 nicht anfahren können. Die Zugänge seien abgesperrt. Ankunft und Abfahrt der Züge erfolgten auf den Gleisen 1 bis 5. Bei der An- und Abreise fahren die Züge der über Bad Cannstatt rollenden S-Bahnen der Linie S1, S2 und S3 in maximal möglicher Zuglänge mit drei Fahrzeugen, teilt der VVS mit.

An der Dammstraße in Waiblingen stehen nun Dixi-Toiletten bereit. Foto: Eva Schäfer

Dennoch wird es eng zugehen, denn bereits in „normalen“ Stoßzeiten sind die Schienenersatzbusse voll. Grund für die Bauarbeiten ist der Digitale Knoten Stuttgart – ein Projekt, das die Bahnstrecken für den späteren Betrieb von Stuttgart 21 digital vorbereitet. Mit einer freundlichen Geste haben Mitarbeiter der S-Bahn in dieser Woche wegen der Belastungen für die Pendler kostenlosen Punsch an Fahrgäste ausgeschenkt. „Der S-Bahn ist bewusst: Die vielen Baustellen belasten den Alltag unserer Fahrgäste, und wir wissen, dass das herausfordernd ist. Die S-Bahn ist eine wichtige Lebensader der Region, und dieser herausragenden Verantwortung stellen wir uns – auch wenn es die Fahrgäste aktuell nicht leicht haben“, macht ein Bahnsprecher deutlich. Insgesamt wurden laut Bahn 400 Liter Punsch ausgeschenkt, was etwa 2000 Bechern entspreche.

Kostenloser Punsch wurde den Pendlern ausgeschenkt. Foto: S-Bahn

Nachgesteuert wurde übrigens bei einem dringenden Bedürfnis: Seit Mitte der Woche stehen drei Dixi-Toiletten in der Waiblinger Dammstraße auf der Höhe des Fußgängertunnels. Apropos nachsteuern: Was vor allem Pendler der S2 ratlos zurücklässt, ist die häufig unklare Anzeige, auf welchem Gleis die S-Bahn wieder nach Schorndorf zurückfährt. Die S2 endet während der Vollsperrung in Waiblingen und fährt dort oft auf Gleis 7 ein. Doch auf der VVS-App wurde öfter – und das auch am Donnerstagabend um 18.20 Uhr – Gleis 5 angezeigt. Auf Gleis sieben steht auf der Anzeige dann viele Minuten „nicht einsteigen“, bis diese dann erst kurz vor der Abfahrt umspringt. Und die S-Bahn dann von Gleis 7 wieder zurückfährt – was viele zu einem Schnellspurt auf dieses Gleis nötigt. Infos im Internet unter: www.s-bahn-stuttgart.de