Die Bahnstrecke zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Beim Heimspiel des VfB steht ein Härtetest für den Schienenersatzverkehr an.
Die erste Woche der insgesamt dreiwöchigen Vollsperrung auf der Bahnstrecke zwischen Fellbach und Bad Cannstatt ist fast gelaufen. Viele Pendler werden die Tage zählen, bis die S2 und S3 wieder nach Stuttgart rollen. Nun steht am Wochenende ein Härtetest an: Zum Bundesliga-Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern am Samstag, 6. Dezember, werden Tausende erwartet – und für Fußballfans aus dem Rems- und Murrtal heißt es ebenso: ab in den Ersatzbus.