23 Sebastian Biller vom ADFC leitet geführte Touren von Waiblingen nach Bad Cannstatt – ein Kamerateam begleitet den Auftakt. Foto: Eva Schäfer

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club bietet zu den Stoßzeiten geführte Touren für Pendler von Waiblingen nach Bad Cannstatt an. Die Guides wollen anregen, während der S-Bahn-Sperrung verstärkt aufs Rad zu setzen, um zur Arbeit nach Fellbach oder Stuttgart zu kommen.









Es ist ein kleiner Kreis, der sich am Montagmorgen am Hintereingang des Parkhauses beim Waiblinger Bahnhof trifft. Die untere Ebene wird in den kommenden Wochen als „Bike-and-Ride-Parkhaus“ genutzt: Rund 100 Räder können dort über Nacht abgestellt werden. Um 8 Uhr startet die geführte Tour, die der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) angesichts der Streckensperrungen der Bahn zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt bietet. „Es muss sich noch etwas einspielen“, sagt Sebastian Biller vom ADFC, der an diesem Morgen die Tour leitet. Pendlern soll gezeigt werden, wie sie schnell und sicher in die Landeshauptstadt kommen.