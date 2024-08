Vollsperrung der B 27: Bürgerinitiative warnt vor gefährlicher Umleitung – Regierungspräsidium sieht keinen Handlungsbedarf

1 Autos umfahren die Baustelle auf der Bundesstraße 27 über die Brackenheimer Straße in Kirchheim am Neckar. Foto: /avanti/Ralf Poller

Die Initiative „B27 raus aus Kirchheim“ fordert Nachbesserungen bei der Umgehung der derzeit vollgesperrten Bundesstraße B 27. Das Regierungspräsidium Stuttgart weist die Kritik nun allerdings zurück.











In Baden-Württemberg sind Sommerferien, viele Familien aus dem Landkreis Ludwigsburg sind im Urlaub. Das bedeutet für die Daheimgebliebenen vor allem weniger Pendelverkehr und mehr Ruhe, könnte man meinen. Doch nicht so in Kirchheim am Neckar: Der Bürgerinitiative „B27 raus aus Kirchheim“ zufolge kann von weniger Verkehr keine Rede sein. Schuld daran soll eine unglückliche Umleitung und eine unübersichtliche Beschilderung sein. Dem zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart wirft die Initiative vor, ihm sei „völlig egal“, was der Verkehr in Kirchheim anrichte.