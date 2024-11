Vollsperrung der A 81 bei Sindelfingen: Live-Ticker zum Stau und Brückenabriss

1 Autobahnfahrer müssen rund um Sindelfingen am Wochenende viel Geduld mitbringen Foto: Archiv/Bischof

Am Wochenende des Ersten Advent fordert der Ausbau der A 81 eine weitere Vollsperrung der Autobahn zwischen Böblingen und Sindelfingen. Hier geht es zu den aktuellen Infos.











In Sindelfingen droht am Wochenende ein Verkehrschaos. Der Grund: von Freitagabend an wird die Autobahn 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb voll gesperrt. Der gesamte Durchgangsverkehr vom Stuttgarter Kreuz nach Singen und in die Gegenrichtung muss sich deshalb durch das Sindelfinger Stadtgebiet schlängeln. Die Sperrung der Autobahn beginnt am Freitag, 29. November, um 22 Uhr und endet am Montag, 2. Dezember, voraussichtlich um 5 Uhr in der Frühe.