Vollsperrung der A 81 bei Böblingen: Dem Elefantenbrückle geht es an den Kragen

Obwohl es „Elefantenbrückle" heißt, fährt der Bus von dort nicht nach Rüsselsheim, sondern nach Sindelfingen.

Am ersten Adventswochenende wird die A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen voll gesperrt. Das Elefantenbrückle wird teilweise abgerissen, die sagenumwobene Verbindung zwischen beiden Städten.











Zum dritten Mal wird die Verbindung zwischen Böblingen und Sindelfingen am Goldberg umgebaut. Was 1877 als schmales Elefantenbrückle über die Bahnlinie begann, wurde von 1988 an zur stattlichen Elefantenbrücke über die Autobahn und die Gleise. Am ersten Adventswochenende wird der Brückenteil, der über die Autobahn führt, nun abgerissen und damit die Verbindung zwischen Sindelfingen und Böblingen am Goldberg gekappt. An diesem Wochenende vom 30. November bis zum 1. Dezember muss die Autobahn voll dafür gesperrt und der Verkehr auf Umwegen durch Sindelfingen geleitet werden.