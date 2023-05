2 Blutige Fracht: Die Schweineköpfe landeten auf der Fahrbahn. Foto: dpa/Jörn Hüneke

Ein Unfall zwischen einem mit Schweineköpfen beladenen Lastwagen und einem zweiten Lkw hat auf der A27 im niedersächsischen Landkreis Verden für eine Vollsperrung gesorgt.









Weil sich nach einem Lastwagenunfall auf der Autobahn 27 in Niedersachsen zahlreiche Schweineköpfe auf der Fahrbahn verteilten, hat die Straße voll gesperrt werden müssen. Wie die Polizei in Verden mitteilte, kam ein 53-jähriger Fahrer eines Lastwagens in der Nacht zum Dienstag in Höhe der Anschlussstelle Verden-Nord von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke sowie einem Brückenpfeiler.