Vollsperrung: B 14 bei Backnang ist wegen Bauarbeiten drei Tage lang dicht

Weil die Segmente für eine neue Stahlbaubrücke per Kran einschweben, ist bis Freitag eine Vollsperrung nötig. Die nächste Umleitungsphase folgt auf dem Fuß.

Die Vollsperrung der B14 hat rund um Backnang am Dienstag die bereits im Vorfeld erwarteten Verkehrsbehinderungen ausgelöst. Bis zum 28. Mai ist die täglich von zigtausenden Autos und Lastwagen genutzte Bundesstraße dicht, der Durchgangsverkehr wird auf verschiedenen Strecken umgeleitet. Grund für die Vollsperrung ist der mehrere Tage dauernde Einhub von Segmenten für eine neue Stahlbaubrücke

Während der Vollsperrung der B14 wird der Verkehr umgeleitet. Lastwagen und andere schwere Fahrzeuge müssen ab der Anschlussstelle Backnang-Süd über Steinbach und Unterweissach fahren. Autos und Motorräder werden über Steinbach und Oppenweiler geführt.

Die notwendigen Kräne sind auf der Bundesstraße positioniert

Die Sperrung ist erforderlich, weil die Arbeiten über der B 14 stattfinden und die Kräne auf der Bundesstraße positioniert werden. Für den Bau der Brücke werden die einzelnen Stahlsegmente auf Montageflächen vorgefertigt und anschließend mithilfe von Kränen auf die bereits fertiggestellten Widerlager und Hilfsstützen gehoben.

Danach werden die einzelnen Segmente miteinander verbunden. Damit wird erstmals die komplette Brückenkonstruktion sichtbar. Das Regierungspräsidium spricht von einem wichtigen Meilenstein beim Neubau der B 14. Für den Bauabschnitt 2.3 Bahnbrücken des Gesamtprojekts „B 14 Neubau zwischen Nellmersbach und Backnang-West“ investiert der Bund rund 46 Millionen Euro.

Der Abbau der Verkehrssicherung soll in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erfolgen. Allerdings beginnt bereits am Freitag in Backnang eine weitere Sperrung im Zusammenhang mit einem Verkehrsprojekt. Bis zum 7. Juni und damit mehr als eine Woche lang wird dann an der Anschlussstelle Backnang/West eine Brücke abgerissen. Auch in diesem Zusammenhang kommt es zu Umleitungen. Ebenfalls für 2027 sieht der Bauablaufplan mehrere mehrtägige Sperrphasen auf der B14 vor.