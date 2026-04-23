Der nächste Vollmond findet am Freitag, dem 1. Mai 2026 statt. Dann leuchtet der Erdtrabant erneut in seinem vollen Umfang. Alles Wichtige haben wir hier für Sie hier zusammengefasst.
Der Mond beeinflusst die Erde auf vielfältige Weise. Das bekannteste Beispiel sind die Gezeitenkräfte. So entstehen neben Ebbe und Flut auch die wichtigen Meeresströmungen (1). Außerdem stabilisiert der Mond die Erdachse und somit auch das Klima (2). Würde es den Mond nicht geben, würde das Leben, wenn es überhaupt existieren könnte, auf der Erde sicherlich ein ganz anderes sein. Die wichtigsten Termine (3) haben wir hier für Sie in unserem Mondkalender zusammengefasst.