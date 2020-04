5 Noch ist der Höhepunkt des Supervollmonds nicht erreicht – groß ist er trotzdem. Foto: 7aktuell.de/ Christina Zambito

Schon der Mondaufgang am Dienstagabend war ein besonderer Anblick, seinen Höhepunkt erreicht der Supermond allerdings am ganz frühen Mittwochmorgen.

Stuttgart - Groß, rund und ziemlich nah dran: Ein besonders voller Mond versüßte am Dienstagabend den Stuttgartern das Zuhausebleiben in der Coronakrise. Dabei war der Höhepunkt noch gar nicht erreicht: Am Mittwochmorgen um 4.35 Uhr erreicht der Vollmond Supermond-Status. Es ist der größte Vollmond in diesem Jahr. Bei bestem Frühlingswetter konnte man ihn vom geöffneten Fenster, Balkon oder der Terrasse so richtig genießen.

Wie es zu solchen Supermonden kommt? Der Mond bewegt sich auf einer elliptischen Bahn und ist deshalb mal näher dran an der Erde und mal weiter entfernt. Am frühen Mittwochmorgen wird der Mond dann auf seinem erdnächsten Punkt sein.

April-Mond etwas größer als im März

Zwar zeigte sich bereits im März ein Supermond. Doch der April-Vollmond „ist ein kleines bisschen größer“, erklärt Hans-Ulrich Keller, der Astronomie an der Universität Stuttgart lehrt. Der Mond wird dann 356.907,1 Kilometer von der Erde entfernt sein. 357.120 Kilometer waren es beim vergangenen Supermond im März. „Sie sind, wenn man die Maße betrachtet, in denen man sich hier bewegt, also fast gleich groß“, so der ehemalige Direktor des Stuttgarter Planetariums.