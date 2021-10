1 Hier erfahren Sie, wann genau Vollmond im November 2021 ist. Alles Wichtige zum Mondkalender im Überblick. Foto: Russ Heinl / Shutterstock.com

Am 19. November 2021 ist wieder Vollmond und der Erdtrabant leuchtet wieder in vollem Umfang. Die wichtigsten Infos hierzu haben wir hier für Sie zusammengefasst.















Der Mond wirkt sich auf vielfältige Weise auf die Erde aus. Das bekannteste Beispiel sind die Gezeitenkräfte. So entstehen neben Ebbe und Flut auch wichtige Meeresströmungen(1). Außerdem stabilisiert der Mond die Erdachse und somit auch das Klima(2). Gäbe es den Mond nicht, würde das Leben, wenn es überhaupt existieren könnte, auf der Erde sicherlich ein ganz anderes sein. Zwar werden direkte alltägliche Zusammenhänge der Mondphasen zum Beispiel zur Schlafqualität von der Wissenschaft eher kritisch gesehen, dennoch richten einige Menschen auch alltägliche Dinge, wie die Gartenarbeit, den Friseurtermin oder das Putzen der Fenster nach den Mondphasen aus. Interessant ist der Mond, der mal in voller Kraft strahlt, mal als dünne Sichel zu sehen ist oder auch ganz vom Nachthimmel verschwindet allemal. Aber wann ist nach dem Mondkalender eigentlich der nächste Vollmond im November 2021?

Der nächste Vollmond ist am 19. November 2021 um 09:57 Uhr. Dann steht die Erde wieder zwischen Mond und Sonne. Die Konstellation wird von Astronomen auch Opposition genannt. Dabei wird der Mond vollständig von der Sonne beleuchtet und erscheint dadurch am Nachthimmel besonders hell. Prinzipiell findet der Vollmond weltweit zum selben Zeitpunkt statt, allerdings durch die verschiedenen Zeitzonen zu unterschiedlichen Uhrzeiten.

Im gesamten Mondzyklus werden insgesamt 4 Phasen unterschieden:

Zunehmender Mond : Der zunehmende Mond ist die Anfangsphase des Mondzyklus. Dann wird der Mond auf der Nordhalbkugel von der rechten Seite beleuchtet und auf der Südhalbkugel von der linken.

Der zunehmende Mond ist die Anfangsphase des Mondzyklus. Dann wird der Mond auf der und auf der Südhalbkugel von der linken. Vollmond : Von der Nachtseite der Erde ist der Vollmond zu sehen, wenn die Erde zwischen Sonne und Mond steht. Diese Konstellation wird in der Astronomie auch Opposition genannt.

Von der Nachtseite der Erde ist der Vollmond zu sehen, wenn steht. Diese Konstellation wird in der Astronomie auch genannt. Abnehmender Mond : Das Ende des gesamten Mondzyklus wird durch den abnehmenden Mond eingeleitet. Auf der Nordhalbkugel ist dann die linke Seite des Mondes beleuchtet und auf der Südhalbkugel die rechte Seite.

Das Ende des gesamten Mondzyklus wird durch den abnehmenden Mond eingeleitet. Auf der und auf der Südhalbkugel die rechte Seite. Neumond : Bei Neumond befindet sich der Mond zwischen Erde und Sonne bzw. in Konjunktion zur Sonne. Dann steht der Mond tagsüber am Himmel, kann allerdings nicht gesehen werden, da nur die dunkle Seite des Mondes betrachtet werden kann.

Januar 2021: 28. Januar 2021 - 20:16 Uhr

28. Januar 2021 - 20:16 Uhr Februar 2021: 27. Februar 2021 - 09:17 Uhr

27. Februar 2021 - 09:17 Uhr März 2021: 28. März 2021 - 20:48 Uhr

28. März 2021 - 20:48 Uhr April 2021: 27. April 2021 - 05:31 Uhr

27. April 2021 - 05:31 Uhr Mai 2021: 26. Mai 2021 - 13:13 Uhr

26. Mai 2021 - 13:13 Uhr Juni 2021: 24. Juni 2021 - 20:39 Uhr

24. Juni 2021 - 20:39 Uhr Juli 2021: 24. Juli 2021 - 04:36 Uhr

24. Juli 2021 - 04:36 Uhr August 2021: 22. August 2021 - 14:02 Uhr

22. August 2021 - 14:02 Uhr September 2021: 21. September 2021 - 01:54 Uhr

21. September 2021 - 01:54 Uhr Oktober 2021: 20. Oktober 2021 - 16:56 Uhr

20. Oktober 2021 - 16:56 Uhr November 2021: 19. November 2021 - 09:57 Uhr

Dezember 2021: 19. Dezember 2021 - 05:35 Uhr

Januar 2021: 13. Januar 2021 - 06:00 Uhr

13. Januar 2021 - 06:00 Uhr Februar 2021: 11. Februar 2021 - 20:05 Uhr

11. Februar 2021 - 20:05 Uhr März 2021: 13. März 2021 - 11:21 Uhr

13. März 2021 - 11:21 Uhr April 2021: 12. April 2021 - 04:30 Uhr

12. April 2021 - 04:30 Uhr Mai 2021: 11. Mai 2021 - 20:59 Uhr

11. Mai 2021 - 20:59 Uhr Juni 2021: 10. Juni 2021 - 12:52 Uhr

10. Juni 2021 - 12:52 Uhr Juli 2021: 10. Juli 2021 - 03:16 Uhr

10. Juli 2021 - 03:16 Uhr August 2021: 08. August 2021 - 15:50 Uhr

08. August 2021 - 15:50 Uhr September 2021: 07. Dezember 2021 - 02:51 Uhr

07. Dezember 2021 - 02:51 Uhr Oktober 2021: 06. Oktober 2021 - 13:05 Uhr

06. Oktober 2021 - 13:05 Uhr November 2021: 04. November 2021 - 22:14 Uhr

Dezember 2021: 04. Dezember 2021 - 08:43 Uhr

Für viele Menschen scheint festzustehen, dass sich der Vollmond vor allem auf ihre Schlafqualität auswirkt. In diesem Zusammenhang spricht man auch von einer sogenannten „Mondfühligkeit“. Zwar wird ein Zusammenhang zwischen den Mondphasen und der Schlafqualität von der Wissenschaft eher kritisch gesehen. Aber ganz einig, ob der Vollmond Auswirkungen auf die Schlafqualität hat, ist sich die Forschung nicht. Während Forschergruppen in manchen Studien der Meinung sind, Zusammenhänge zwischen Mondphasen und Schlafverhalten nachweisen zu können(3), finden andere Studien wiederum keine Verbindung(4). Die Gesamt-Studienlage ist somit in diesem Bereich noch nicht belastbar. Mehr zu der Frage, warum man bei Vollmond eventuell schlecht schläft, haben wir in diesem Beitrag für Sie zusammengefasst.

