1 Der Vollmond in der Nacht vom 29. auf den 30. November (fotografiert in Missouri) . Foto: dpa/Charlie Riedel

Am letzten Novembertag zeigt sich der Vollmond von seiner ganzen Pracht – doch nicht alle freut das. Hartnäckig hält sich die Vermutung, dass der Erdtrabant Einfluss auf unseren Schlaf hat. Stimmt das?

Stuttgart - Bei Vollmond schläft man schlechter – das ist wohl die populärste Annahme, wenn es um den Einfluss des Erdtrabanten auf den Menschen geht. Wenn etwas dran ist an diesem Mythos über den Mond, dann dürften auch einige Stuttgarter in der Nacht auf Montag schlaflos im Bett gelegen haben. Denn am letzten Novembertag zeigte sich die blassgelbe Kugel in voller Pracht am Nachthimmel.

Sorgt der Mond für schlaflose Nächte?

Für die These, dass uns der Mond den Schlaf raubt, fehlen bisher allerdings eindeutige wissenschaftliche Belege. 2013 hatten Schweizer Wissenschaftler nach der Analyse von Daten aus einer Schlafstudie berichtet, dass Menschen um Vollmond herum unter anderem etwa fünf Minuten später einschlafen und insgesamt etwa 20 Minuten weniger schlafen. Die Datenanalyse war rückblickend erfolgt – der Einfluss des Mondes hatte bei der Erhebung der Daten keine Rolle gespielt. Zudem waren die Lichtverhältnisse im Labor genau gesteuert worden. Die Forscher sahen ihre Ergebnisse daher als „ersten verlässlichen Beweis, dass der Mondrhythmus die Schlafstruktur des Menschen beeinflussen kann“.

Vermutung hält sich hartnäckig

Andere Wissenschaftler, unter anderem vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, konnten das Ergebnis der kleinen Studie mit gut 30 Teilnehmern allerdings nicht bestätigen. Sie hatten ebenfalls rückblickend Schlafdaten von mehr als 1200 Teilnehmern aus mehr als 2000 Nächten ausgewertet und keinen Zusammenhang mit dem Mondzyklus gefunden. Sie stießen allerdings auf Hinweise darauf, dass vor allem bei Neuanalysen älterer Daten positive Studien veröffentlicht werden, während solche mit negativem Ergebnis in der Schublade verschwinden – eine mögliche Erklärung dafür, dass sich die Vermutung so hartnäckig hält.

Die Schlaflosigkeit in Vollmondnächten bleibt also nach vorläufigem Ergebnis eher subjektive Wahrnehmung als wissenschaftliche Erkenntnis.