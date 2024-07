Volleyballerin Jolien Knollema: Der Traum geht weiter – bei den Olympischen Spielen

1 Voller Einsatz im niederländischen Nationaltrikot: Jolien Knollema von Allianz MTV Stuttgart. Foto: imago//Anna Klepaczko

Die Außenangreiferin von Allianz MTV Stuttgart startet mit dem niederländischen Nationalteam ins olympische Turnier – und die Verantwortlichen des Triple-Siegers loben ihre herausragende Entwicklung.











Der erste Eindruck war überwältigend. Jolien Knollema (21), die Außenangreiferin von Allianz MTV Stuttgart, hat die Eröffnungsfeier mit den niederländischen Volleyballerinnen auf dem Schiff des Oranje-Teams genossen. „Es ist einfach wunderbar gewesen“, sagte sie am Morgen danach, „es hat zwar stark geregnet, was uns aber nicht davon abgehalten hat, draußen zu singen und zu tanzen. Es war ein ganz spezielles Gefühl mit all den anderen Sportlern.“ Das Gute daran: Es sind mit Sicherheit nicht die letzten olympischen Emotionen für Jolien Knollema gewesen.