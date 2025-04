Volleyball Zweite Liga Pro: Letztes Heimspiel für Nico Reinecke als Blaubären-Cheftrainer

Fußball-Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 2 Die Geheimwaffe schlägt wieder zu und eine Verletztenliste wird immer länger

Der Ermis-Verteidiger Christos Siaminos trifft im dritten Spiel in Folge zum vierten Mal per Kopf. Der SV Sillenbuch beendet den Siegeslauf seines Gegners. Die Spvgg Möhringen blamiert sich beim Tabellenletzten. Und in Stetten muss erneut der Krankenwagen vorfahren.