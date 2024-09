Volleyball Zweite Liga Pro: Julie Teso – von Sizilien über Stralsund nach Flacht

1 Julie Teso (li.) klatscht vor dem Spiel ihre neuen Teamkolleginnen bei den Blaubären ab. Foto: Andreas Gorr

Julie Teso ist in ihrer Volleyball-Karriere rumgekommen – die luxemburgische Nationalspielerin freut sich aufs erste Heimspiel der Blaubären an diesem Samstag gegen den VfL Oythe.











Julie Teso ist gespannt. Gespannt auf ihr erstes Heimspiel im Trikot der Binder Blaubären des TSV Flacht. An diesem Samstag (19 Uhr) empfangen die Volleyballerinnen in der Zweiten Liga Pro den Aufsteiger VfL Oythe in der Heckengäusporthalle, und die neue Zuspielerin des Teams hofft „auf ein volles Haus und eine klasse Stimmung“. Julie Teso hat dieses Szenario schon einmal erlebt – vergangene Saison war sie als Spielerin der Wildcats Stralsund zu Gast in der Bärenhöhle im Heckengäu.