Volleyball Zweite Liga Pro: Die unerklärliche Sonntags-Phobie der Blaubären aus Flacht

1 Gegen Snowtrex Köln zeigten die Blaubären Einsatz und Leidenschaft: Sara Marjanovic rettet im Tiefflug einen Ball. Foto: Andreas Gorr

Der TSV Flacht erlebt ein konträres Volleyball-Wochenende: Am Samstag wird in der Zweiten Liga Pro Snowtrex Köln 3:1 besiegt, am Sonntag folgt gegen Kellerkind VCO Dresden ein desaströses 0:3.











Monica Morell hatte mit Volleyball nichts am Hut, sie war in den 1970ern Schlagersängerin – aber ihren größten Hit könnte die Anti-Hymne der Blaubären des TSV Flacht werden: „Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an, weil der Sonntag mir meinen Glauben nahm.“ Der Volleyball-Zweitligist unterlag am Sonntag vor 362 Fans in eigener Halle dem Nachwuchsteam VCO Dresden nach einer eminent schwachen, blutleeren Vorstellung mit 0:3 (20:25, 25:27, 17:25.).