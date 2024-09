Volleyball Zweite Liga Pro: Die Blaubären Flacht und zwei Sätze mit X

1 Zu selten fanden die Angriffe der Blaubären mit Marie Christin Werner (li.) den Weg vorbei am Block des VfL Oythe. Foto: Andreas Gorr

Die Volleyballerinnen unterliegen beim Heimauftakt in der Zweiten Liga Pro ziemlich sang- und klanglos dem Aufsteiger VfL Oythe 0:3 – das ist nicht die einzige Enttäuschung.











Es herrschte Stille in der Heckengäusporthalle. Nur die Jubelgesänge der Spielerinnen des VfL Oythe waren zu hören – und die stachen wie kleine Nadeln in die Herzen der Spielerinnen des TSV Flacht Blaubären und deren leidende Fans. Die Truppe aus Niedersachsen hatte den Blaubären in deren eigenem Gebiet gehörig das Fell über die Ohren gezogen – 0:3 (16:25, 16:25, 26:28) hieß es am Samstagabend nach gerade einmal 80 Minuten.