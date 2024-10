Volleyball Zweite Liga Pro: Die Achillesferse der Blaubären: die Annahme

1 Blaubären-Doppelpack in der Verteidigung: Julia Cedeno (li.), Hanne Binkau Foto: Andreas Gorr

Bei Bundesliga-Absteiger Rote Raben Vilsbiburg halten die Volleyballerinnen des TSV Flacht lediglich einen Satz mit und unterliegen 1:3. Trainer Nico Reinecke macht zwei Ursachen für die Niederlage aus.











Am Ende gab es ein kleines Ständchen fürs Geburtstagskind – die Fans der Binder Blaubären des TSV Flacht sangen in der Sporthalle in Vilsbiburg für Hanne Binkau, die am Samstag 26 Jahre alt geworden ist. Für eine Siegerhymne gab es jedoch keinen Anlass. Die Roten Raben besiegten die Blaubären vor 542 Zuschauern verdient mit 3:1 (25:17, 21:25, 25:17, 25:16).