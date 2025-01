Volleyball Zweite Liga Pro: Blaubären Flacht wollen schwarze Mini-Serie beenden

1 Im Hinspiel in Weissach dominierten die Blaubären mit Frauke Neuhaus (re.) und Julia Cedeno (2. v. li.) über den SSC Freisen und siegten 3:0. Foto: Andreas Gorr

Nach zwei Niederlagen in Folge hat Volleyball-Zweitligist TSV Flacht fest vor, bei Schlusslicht SSC Freisen zu siegen. Doch das ist leichter gesagt als getan, meint Trainer Nico Reinecke.











Die Vorzeichen haben sich grundlegend geändert: Waren die Binder Blaubären des TSV Flacht am vergangenen Samstag in eigener Halle gegen den neuen Tabellenführer Rote Raben Vilsbiburg (0:3) noch klarer Außenseiter, so sind sie an diesem Samstag (18.30 Uhr) bei Schlusslicht SSC Freisen klarer Favorit. „Die Aufgabe ist genauso anspruchsvoll, auch Freisen muss erst besiegt werden“, sagt Trainer Nico Reinecke, „das Team hat viele Partien in den Sätzen recht knapp verloren.“