Volleyball Zweite Liga Pro: Blaubären aus Flacht haben große Lust auf Revanche

An den 19. Oktober 2024 hat Nico Reinecken nicht die besten Erinnerungen, damals unterlagen die Binder Blaubären des TSV Flacht bei Aufsteiger BBSC Berlin mit 1:3. „Das war noch früh in der Saison, damals hatten wir noch nicht zu unserem Spiel gefunden“, sagt der Trainer des Volleyball-Teams aus der Zweite Liga Pro.

An diesem Samstag (19 Uhr) sind die Berlinerinnen erneut der Gegner, diesmal in der Heckengäusporthalle – und nicht nur Reinecke brennt auf eine Revanche, sondern die gesamte Mannschaft möchte sich mit etwas zeitlichem Abstand rehabilitieren. „Jetzt besitzen wir mehr Daten, sodass wir uns besser vorbereitet haben.“

Lesen Sie auch

Es gibt darüber hinaus weitere Gründe, die dafür sprechen, dass die Blaubären am Samstagabend als Sieger vom Feld gehen. Erstens ist es ein Heimspiel, und der TSV ist in seiner Bärenhöhle mit den stimmgewaltigen Fans im Vorteil. Zweitens hat sich die Truppe um Kapitänin Julia Cedeno mehr und mehr gefunden und rangiert in der Tabelle mit zehn Siegen in 16 Partien auf Rang fünf. Der BBSC Berlin steht auf Platz 12 und kann unter das Saisonziel Nichtabstieg noch längst keinen Haken setzen.

Rechnerisch ist der Abstieg noch möglich

Streng genommen können die Blaubären das auch nicht. Nico Reinecke tut das jedenfalls nicht. „Erst wenn es rechnerisch feststeht“, sagt der 41-Jährige, „ist das Thema erledigt.“ Falls die Abstiegskandidaten SSC Freisen (3 Punkte) und Volleys Essen (9) sämtliche ausstehenden Partien gewinnen, käme Freisen auf 30 Zähler und Essen auf 45 – die Blaubären haben aktuell 29 Punkte auf der Habenseite. Rein theoretisch könnten sie noch unter den Strich rutschen, was allerdings nach den vielen soliden Leistungen in dieser Saison recht unwahrscheinlich ist.

Denn das Team kippt mittlerweile auch in Drucksituationen nicht mehr so leicht um. Das Spiel in Freisen am vergangenen Samstag (3:0) war so eine, da erwartete die mitgereiste Schar von rund 110 Blaubären-Fans einen Erfolg über den sieglosen Außenseiter SSC. „Das war mental das schwierigste Spiel dieser Saison“, sagt Nico Reinecke, „weil eine sehr hohe Erwartungshaltung herrschte. Wir haben das gut gemanagt.“ Beim Heimspiel gegen Berlin wird es ähnlich sein, wenn an die 400 Zuschauer einen Sieg der Flachter Frauen erwarten. „Wir haben das Hinspiel verloren, eine bessere Motivation kann es fast nicht geben“, betont Reinecke.